Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum
Fenerbahçe-Stuttgart maçındaki saha içi gerginlik sonrası futbolcu Deniz Undav'a yönelik ağır ifadeleriyle tepki çeken eski milli futbolcu Serkan Balcı, Hakkari Barosu'nun suç duyurusu kararının ardından yeni bir açıklama yaptı. Balcı, sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunarak, "Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum. Ben sizden daha Kürdüm" ifadelerini kullandı.

  • Serkan Balcı, Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı 1-0 yendiği maçta Deniz Undav'a hakaret içeren ifadeler kullandı.
  • Hakkari Barosu, Serkan Balcı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
  • Serkan Balcı, çocuklarının annesinin Kürt olduğunu ve Kürtleri çok sevdiğini belirtti.
  • Serkan Balcı, sözlerinin çarpıtıldığını ve olayın farklı yerlere çekildiğini ifade etti.

Eski milli futbolcu Serkan Balcı, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Stuttgart maçında sarı-lacivertli İsmail Yüksek ile tartışma yaşayan Deniz Undav hakkında ağır ifadeler kullanmıştı. Balcı'nın ifadeleri büyük tepki çekmişti.

Hakkari Barosu, Serkan Balcı'nın açıklamalarıyla ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

Baro tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari Barosu olarak; Kürt futbolcu Deniz Undav'a yönelik hakaret içerikli açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Serkan Balcı ile yine nefret dili içeren söylemlerde bulunan diğer yorumcular ve sosyal medya kullanıcıları hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer almıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olayın fitilini, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada yaşanan gerginlik ateşledi. Maçta Fenerbahçeli İsmail Yüksek ile tartışan Deniz Undav, sonrasında sosyal medyada hedef haline geldi. Serkan Balcı'nın, canlı yayın sırasında Deniz Undav'a hakaret içeren ifadeler kullanması, tepkilerin büyümesine neden oldu.

Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

Balcı, söz konusu açıklamasında, "Sen futbolcusun lan Deniz. Kendine gel lan şerefsiz. Şerefsizsin oğlum sen, şerefin varsa gelmeseydin lan buraya. Ağzını burnunu kırmadıklarına dua et sen. Şerefsiz oğlu şerefsiz…" demişti.

BALCI'DAN YENİ AÇIKLAMA: BENİ FARKLI YANSITTILAR

Tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapan Serkan Balcı, sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü. Balcı, "Benim çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum. Benim bir siyasi görüşüm bile yok. Ben sizden daha Kürdüm. Olayı farklı yerlere çekmeyin" dedi.

