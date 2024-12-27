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Deniz Niğdelioğlu'na 210 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası

Deniz Niğdelioğlu'na 210 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası
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Talas Denizspor Teknik Sorumlusu Deniz Niğdelioğlu, futbolcusunu dövdüğü ve diğer disiplinsizlikler nedeniyle Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplam 210 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Futbolcusunu dövdüğü için Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Talas Deniz spor Teknik Sorumlusu Deniz Niğdelioğlu'nun cezası belli oldu. Deniz hocaya, 3 farklı maddeden toplam 210 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kayseri'de faaliyet gösteren Talas Deniz spor Teknik Sorumlusu olan Deniz Niğdelioğlu'na Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza verildi. Deniz Niğdelioğlu; 3 farklı maddeden toplam 210 gün Hak Mahrumiyeti cezası aldı. Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararda; "Talas Deniz spor Teknik Sorumlusu Deniz Niğdelioğlu hakkında, TFF C lisansına sahip Amatör Takım teknik sorumlusu olduğu bununla birlikte ilgili Kulübün başkanı yani yöneticisi de olması nedeniyle Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatının Antrenörlerin Yükümlülükleri başlıklı 15/1-j maddesine aykırılık nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı madde 46 uyarınca takdiren 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine, farklı soyunma odalarında kendisinden yaşça küçük futbolcuya hakaret ederek saldırması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı madde 44/1-c uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine ve spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF'nin saygınlığını zedelemesi, futbolun değerini düşüren, sporda şiddet ve düzensizliği teşvik eden nitelikte mahiyette hareketlerde bulunması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı madde 36/1-a uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine, sonuç ceza olarak toplamda 210 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine, infazın tedbir tarihi olan 20.12.2024 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verildi" açıklaması yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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