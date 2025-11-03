Haberler

Demir Yumruk Şükrü Altay, Fethiye'de Büyük Boks Mücadelesine Hazırlanıyor

Güncelleme:
Almanya'da kazandığı şampiyonluklar ile tanınan Türk boksör Şükrü Altay, 20 Aralık'ta Türkiye şampiyonluğu ve WBC Orta Doğu ünvanı için ringe çıkacak. Hedefi ise gençlere boks eğitimi vermek ve sokaklardan kurtarmak.

Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, 20 Aralık'ta Fethiye'de Türkiye şampiyonluğu altın kemer ve WBC Orta Doğu ünvanları için ringe çıkacak.

Almanya'nın Kempten kentinde uzun yıllar yaşayan ve profesyonel kariyerinde çıktığı 21 maçtan 17'sini nakavtla alan 40 yaşındaki Altay, eşi ve 3 çocuğuyla Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleşti.

Çalışmalarını burada sürdüren Altay, 20 Aralık'ta Fethiye'de Türkiye şampiyonluğu altın kemer ve WBC Orta Doğu ünvanı için ringe çıkacak.

Müsabakaların hazırlıklarının Fethiye'deki bir spor salonunda gerçekleştiren Altay'ın bir günlük antrenmanını Anadolu Ajansı (AA) ekibi görüntüledi.

Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boks sporuna yeni yetenekler kazandırmayı amaçladığını söyledi.

Gençleri sokaklardan kurtarıp boksa kazandırmak istediğini anlatan Altay, 16 yaşında başladığı boksta 80 amatör müsabakanın ardından 2016 yılından itibaren profesyonel olduğunu, katıldığı 21 müsabakanın 17'sini nakavtla aldığını ve bu nedenle "Demir Yumruk" lakabı verildiğini ifade etti.

Uzun yıllar edindiği tecrübe ve birikimini Türkiye'de ve Fethiye'de gençlere aktarmak istediğini ve bundan dolayı Muğla'ya yerleştiğini belirten Altay, "Sokaktan çocukları çekmek istiyorum. Bu nedenle Fethiye'de bir spor okulu açarak özellikle maddi durumu iyi olmayan çocuklara ücretsiz kurs verip onlara boks öğretmek istiyorum. Şu an en büyük amacım bu." dedi.

En büyük hedefinin gençlere boks sporunu öğretmek olduğunu dile getiren Altay, gençlere de hedeflerini gerçekleştirme çağrısında bulunarak, onlara açtığı spor kulübünde sahip çıkacağını kaydetti.

Fethiye'de 20 Aralık'ta büyük bir boks şöleni yaşanacağını ifade eden Altay, "Herkesi bu büyük geceye davet ediyorum. Burada hem Türkiye şampiyonluğu altın kemer ünvanı hem de WBC Orta Doğu ünvanı için ringe çıkacağım. Müsabakalara Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında isim yapmış 5 boksör de katılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
