Olay adam Dele Alli idmana döndü! Şenol Güneş, görüntü alan basın mensuplarına manşeti verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dün antrenmana katılmayan Dele Alli hakkında "Kendisine ulaşamıyoruz. Yağmur yağıyor, ondan gelemedi galiba. İnşallah kaza yapmamıştır" yaptığı açıklama gündem olmuştu. Dele Alli'nin takıma dönüşünü görüntüleyen basın mensuplarına takılan Güneş, "Espri yaptım hepiniz tuzağa düştünüz. Dele'ye ceza verdik. Ülkemizdeki depremle ilgili o kadar şey anlattık, ne gündem oldu. Değişiklik oldu böylece" dedi.

Beşiktaş'nı yıldız futbolcusu Dele Alli'nin dünkü antrenmana katılmamasıyla ilgili Şenol Güneş gündem olan açıklamalara imza atmıştı. Güneş'in, "Kendisine ulaşamıyoruz. Yağmur yağıyor, ondan gelemedi galiba. İnşallah kaza yapmamıştır" açıklamasının ardından Dele Alli, "Doktorumla görüşeceğimden kulübümün haberi var. Yarın antrenmandayım" paylaşımı yapmıştı.

BASIN MENSUPLARINA TAKILDI

Yaşananların ardından takıma katılan Dele Alli, basın mensuplarının odak noktası oldu. Güneş, yıldız futbolcuyu görüntüleyen basın mensuplarına takıldı.

"ESPRİ YAPTIM, TUZAĞA DÜŞTÜNÜZ"

Dele Alli için kullandığı sözlerin espri olduğunu ifade eden Güneş, "Espri yaptım hepiniz tuzağa düştünüz gördünüz mü? Ne kadar ciddiye aldı. Türkiye'nin depremi, zemin, bina dedik. Siz Dele Alli'yi merak ettiniz. Geç geldi, ceza aldı. Geç geldiği için ceza aldı. Özel bir durumu vardı. Hiçbir sorunumuz yok, taraftarımız üzülmesin. Kismeyi kaybetmedik. Asıl önemli konular başkaydı. Türkiye'ye gündem getirmek için değişik konuları atmak lazım. Değişiklik oldu. Sizin için önemli konular bizim için önemsiz" şeklinde konuştu.

"KALBİMİZİ AÇTIK"

Basın mensubunun, "Hocam antrenmanları açıyorsunuz ne güzel" şeklindeki yorumuna Güneş, "Abi kalbimizi gönlümüzü açtık size antrenman açılmaz mı? Biz herkese açığız. Birlikte olmak, gülmek, huzurlu olmak istiyoruz. Ama olmuyor. Üzüldüğümüz çok şey var, depremin etkisi var. Daha da olacak. İnşallah acılarını azaltırız. Bizim de yakınlarımız var. Allah ölenlere rahmet eylesin" sözleriyle cevap verdi.

"MAXIM'E SORDUNUZ MU?"

Şenol Güneş, yeni transfer Maxim'le yapılan röportajı merak edip basın mensuplarına şu soruyu sordu: Var mı bir şikayetin, oynuyor musun diye sordunuz mu? Bazen az süre daha faydalıdır. Süreler önemli değil. Kadroya girmeyen de var girip oynayan da var. İyi soğuklar hepinize, hava soğuk.