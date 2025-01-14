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Defalarca bilerek kart görmüş: Ünlü futbolcu, yasa dışı bahisten gözaltına alındı

Defalarca bilerek kart görmüş: Ünlü futbolcu, yasa dışı bahisten gözaltına alındı
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La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen İspanyol sol bek Enrique Jesus Salas, bahis oyunlarında sahtecilik suçundan gözaltına alındı. "Kike" lakaplı futbolcunun geçen yıl oynadığı bazı maçlarda bilerek sarı kart görerek bahis oyunlarından haksız kazanç sağladığı ve bunu iki arkadaşının aracılığıyla yaptığı iddia edildi.

İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen, "Kike" lakaplı İspanyol sol bek Enrique Jesus Salas, bahis oyunlarında sahtecilik suçundan gözaltına alındı.

ARKADAŞLARIYLA ANLAŞIP BAHİS YAPMIŞ

İspanyol basınındaki yer alan haberlerde, Kike Salas'ın geçen yıl oynadığı bazı maçlarda sarı kart görerek Futbol bahis oyunlarında haksız kazanç sağlamak için iki arkadaşıyla anlaştığı iddia edildi.

Defalarca bilerek kart görmüş: Ünlü futbolcu, yasa dışı bahisten gözaltına alındıEnrique Jesus Salas

DEFALARCA BİLEREK SARI KART GÖRMÜŞ

Salas'ın geçen sezon 9 maçta 7 sarı kart gördüğü ve suçlamaların şimdilik sadece sezon sonundaki maçlarla bağlantılı olduğu kaydedildi. İspanyol futbolcunun bazı maçlarda bilerek sarı kart gördüğü ve bununla ilgili oynanan bahislerden haksız kazanç sağladığı ileri sürülüyor.

Defalarca bilerek kart görmüş: Ünlü futbolcu, yasa dışı bahisten gözaltına alındı

İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Sevilya kentinde bugün gözaltına alınan İspanyol futbolcunun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Sevilla Kulübü ve Kike Salas iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun transfer listesinde olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki savunmacı, aralık ayında Sevilla ile Haziran 2029'a kadar sözleşme uzatmıştı. Bu sezon İspanyol ekibiyle 16 maça çıkan Kike, 2 asist yaptı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıemre null:

iddia icat oldu futbol bitti

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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

Tam cinconun aradığı futbolcu yasa dışı bahisci

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