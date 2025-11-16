Deaflympics 2025'te Millilerden Başarı Yağmuru

25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics 2025) sahne alan futbol ve hentbol milli takımları, elde ettiği iyi sonuçlarla günü tamamladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden Deaflympics'te İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, grubunun ikinci maçında Büyük Britanya ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Karşılaşmanın 54. dakikasında orta sahada kaptırılan top sonrası gelişen pozisyonda Cameran Mcmahom'un pasını iyi değerlendiren Ahdou Jobe, topu ağlara gönderdi. Milliler, 79. dakikada hızlı gelişen atakta skoru eşitledi. Milli futbolcu Musa Bulut, ceza sahasında yaptığı vuruşla beraberlik golüne imza attı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, milliler bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi. Ay-yıldızlıların sıralaması İran-Büyük Britanya maçının ardından netleşecek.

Hentbol Milli Takımı, Japonya karşısında farklı kazandı

Deaflympics'te günün bir diğer başarısını hentbol millileri elde etti. Komazawa Olympic Park General Sports Ground Indoor Stadium'da yapılan karşılaşmada Türkiye, ev sahibi Japonya'yı 30-21 mağlup etti. İlk yarıyı 16-9 geride tamamlayan milliler, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçirerek sahadan 30-21 galip ayrıldı. - İSTANBUL