Haberler

Deaflympics 2025'te Millilerden Başarı Yağmuru

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, futbol ve hentbol takımlarıyla önemli başarılara imza attı. Futbol takımı, Büyük Britanya ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi. Hentbol takımı ise Japonya'yı 30-21 yenerek galibiyet elde etti.

25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics 2025) sahne alan futbol ve hentbol milli takımları, elde ettiği iyi sonuçlarla günü tamamladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden Deaflympics'te İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, grubunun ikinci maçında Büyük Britanya ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Karşılaşmanın 54. dakikasında orta sahada kaptırılan top sonrası gelişen pozisyonda Cameran Mcmahom'un pasını iyi değerlendiren Ahdou Jobe, topu ağlara gönderdi. Milliler, 79. dakikada hızlı gelişen atakta skoru eşitledi. Milli futbolcu Musa Bulut, ceza sahasında yaptığı vuruşla beraberlik golüne imza attı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, milliler bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi. Ay-yıldızlıların sıralaması İran-Büyük Britanya maçının ardından netleşecek.

Hentbol Milli Takımı, Japonya karşısında farklı kazandı

Deaflympics'te günün bir diğer başarısını hentbol millileri elde etti. Komazawa Olympic Park General Sports Ground Indoor Stadium'da yapılan karşılaşmada Türkiye, ev sahibi Japonya'yı 30-21 mağlup etti. İlk yarıyı 16-9 geride tamamlayan milliler, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçirerek sahadan 30-21 galip ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.