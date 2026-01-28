Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi köylülerin yaşamını değiştirdi

Isparta'da 1995 yılında faaliyete geçen Davraz Kayak Merkezi, küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu çevre köylerde çobanlık yapan vatandaşlar için ekipman kiralamadan işletmeciliğe, sporculuktan eğitmenliğe uzanan bir gelir kapısı oluyor.

Davraz Dağı eteklerinde yer alan Çobanisa, Küçükhacılar, Büyükhacılar ve Büyükgökçeli köylerinde yaşayan vatandaşlar, yıllar önce kayak merkezinin kurulmasıyla farklı istihdam alanlarına yöneldi.

Küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu yerleşim alanlarında çoğunlukla çobanlık yapan köylüler, kayak sporu ile tanışmalarının ardından sporculuktan eğitmenliğe, ekipman kiralamadan işletmeciliğe uzanan meslek alanlarında faaliyet göstermeye başladı. Böylece Davraz Kayak Merkezi, her sene kayak sezonunda köylerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir gelir kapısı haline geldi.

Batı Akdeniz'in kış turizminde önemli noktalarından Davraz Kayak Merkezi, Isparta merkez başta olmak üzere Antalya, Ankara, Konya, Denizli, Afyonkarahisar gibi illerden çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği merkeze hazırlıksız gelenler, zirveye çıkmadan hemen önce kayak odası olarak anılan işletmelere uğruyor. Burada kendi bedenlerine göre kayak montu ve pantolon seçen vatandaşlara, boy ve kilolarına uygun ekipman konusunda da destek veriliyor.

Çobanlık yapan köylüler kayakçı oldu

Kayak ekipmanları kiralama işletmesi bulunan 73 yaşındaki profesyonel kayakçı Mehmet Erdal, AA muhabirine, kayak merkezinin köy halkı için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Kayak merkezine yakın Çobanisa köyünde yaşadığını belirten Erdal, bu sporla ilk olarak Bursa'da askerlik yaptığı 1974 yılında tanıştığını ifade etti.

Uludağ'da öğrendiği kayak sporunu memleketine döndükten sonra ailesine de öğrettiğini anlatan Erdal, "Bu köyde yaşayanların neredeyse tamamı çobandı. Kayak merkezi açıldıktan sonra çobanlıkla birlikte kayak sporunu da öğrendik. Biz de zamanında çobanlık yaptık. Oğlum Mutlu Menderes Erdal bu işletmeyi kurdu. Şimdi ben, oğlum, gelinlerim ve torunlarım olmak üzere üç kuşak birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Kayak ekipmanının kişiye özel seçilmesinin önemine dikkati çeken Erdal, "Burada en çok üzerinde durduğumuz konu, kayakların kilo ve ayak numarasına göre doğru ayarlanması. Bu hem sporun keyifli hem de sağlıklı yapılması açısından çok önemli." dedi.

"Kayak sporunu sevdirmek istiyoruz"

Erdal'ın gelini Nihal Erdal da aynı zamanda Türkiye Kayak Federasyonu hakemi olduğunu söyledi.

Kayak sporunu ailesinden öğrendiğini belirten Erdal, "Biz kayak yapmayı babamızdan öğrendik. Şimdi de bizden sonrakilere öğretiyoruz. Hiç bu sporu yapmamış kişilere de eğitim veriyoruz. Kayak sporunu sevdirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi 48 yaşındaki Mutlu Menderes Erdal ise çocukluğunda kayak yapmayı öğrendiğini dile getirerek, "Davraz Kayak Merkezi kurulduğundan beri bu işin içindeyiz. Yaklaşık 15 yıldır sektördeyim. Kayak, ailemiz için ve çevre köylerdeki bizim gibi aileler için önemli bir gelir kapısı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Erdal, kayak ve snowboard kıyafetleri ile ekipman kiralama ücretlerinin günlük ortalama 1200 lira civarında olduğunu, her yaş ve bedene uygun ekipman sunduklarını anlatarak, kayak yapmaya gelen misafirlere annesi tarafından çay ve fırında közlenmiş patates ikram edildiğini söyledi.

Gençlere ve öğrencilere de gelir kapısı oluyor

Kayak sporunun bölgede yaygınlaşmasıyla kayak odaları da özellikle hafta sonları gençler ve öğrenciler için ek gelir kapısı oldu.

Bu işletmelerden birinde çalışan Fevziye Nalçacı, Davraz Kayak Merkezi'nin köyler için büyük fırsat sunduğunu dile getirdi.

Hafta sonları kayak odalarında çalıştığını ifade eden Nalçacı, "Gelen müşterilerin ihtiyaçlarına göre hizmet veriyoruz. Kayak merkezinin bölgemiz için önemi büyük. Köyümüzde ve çevre köylerde birçok kişi için ek gelir ve istihdam sağlıyor." dedi.