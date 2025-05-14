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David Beckham, sezon bitmeden 17 futbolcusunu kovdu

David Beckham, sezon bitmeden 17 futbolcusunu kovdu
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MLS ekibi Inter Miami'nin sahibi olan David Beckham, İngiltere'de 4. Lig takımı Salford City'i de satın almıştı. Patron Beckham daha sezon bitmeden 17 futbolcuyu birden kovdu.

Eski İngiliz futbolcu David Beckham, Inter Miami'deki yatırımının ardından şimdi de rotayı kesin olarak memleketi İngiltere'ye çevirmişti.

Beckham, bir süredir küçük ortaklarından biri olduğu İngiltere Dördüncü Ligi takımı Salford City'nin ana sahibi oldu. Manchester United'dan eski takım arkadaşları Ryan Giggs, Phil Neville, Paul Scholes ve Nicky Butt ile birlikte kulüpte azınlık hissesi bulunan Beckham, şimdi Gary Neville ile birlikte kulübün tek hissedarı oldu.

SEZON BİTMEDEN 17 FUTBOLCUYU KOVDU

Yeni yönetimin ilk hamlesi ise oldukça radikal oldu. Sezonu sekizinci sırada tamamlayan Salford City, sezon sona ermeden tam 17 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Taraftarın sevgilisi, kulüp efsanelerinden Matthew Lund'un da bu listede yer alması dikkat çekti. Bu toplu ayrılık, Manchester banliyösündeki kulüpte yoğun bir yaz transfer döneminin habercisi niteliğinde. Beckham ve Neville'ın, kulübü yeniden şekillendirme konusunda ne kadar kararlı oldukları, alınan bu net kararlarla açıkça görüldü. Yeni sahipliğiyle birlikte Salford City'nin nasıl bir yapılanma içine gireceği merak konusu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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