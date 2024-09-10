David Beckham'ın yeni işi görenleri şaşkına çevirdi

Kariyerinde Manchester United, Real Madrid, Milan ve Paris Saint-Germain gibi dev takımlarda forma giyen David Beckham, emeklilik hayatında başlattığı çiftçilik serüveniyle dikkat çekmeye devam ediyor. Efsane futbolcu, Oxfordshire'daki çiftliklerinden kareler ve videolar paylaşarak yeni yaşam tarzıyla dikkat çekti.

ÇİFTLİK ÇOK BEĞENİLDİ

Beckham ailesi, çiftliklerinde sebze ağırlıklı tarım ve arıcılık yapıyor. Eski futbolcunun paylaşımlarında çiftlik arazisinin güzelliği sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi.

FUTBOL SAHASI VE TÜRK HAMAMI VAR

Beckham'ın bu yeni hayat tarzı sosyal medyada çok konuşulurken çiftlik ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Çiftliği kendi zevklerine göre restore eden Beckham'ın futbol sahası ve Türk hamamı da yaptırdığı öğrenildi. Ayrıca, tepeden çekilen görüntülerde ise futbol sahasının olması dikkatlerden kaçmadı.