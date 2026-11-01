Datça ekibinden Ege Berk Yıldırım, Ironman 70.3 Türkiye'yi 6 saat 24 dakikada bitirdi

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Datça Open Water Swimming ekibinden Ege Berk Yıldırım, Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenen Ironman 70.3 Türkiye yarışını 6 saat 24 dakikada tamamlarken, ekipten Didem Yiğit de bayrak takım kategorisinde mücadele etti.

Dünyanın önemli dayanıklılık sporları organizasyonları arasında gösterilen Ironman 70.3 Türkiye, Antalya'nın Belek ilçesinde gerçekleştirildi. Yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere üç farklı disiplinden oluşan organizasyonda sporcular, toplam 70,3 millik parkurda mücadele etti. Yarış kapsamında sporcular 1,9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21,1 kilometre koşu etaplarını tamamladı.

Datça Open Water Swimming ekibinden Ege Berk Yıldırım, üç etabın tamamında bireysel olarak mücadele ederek parkuru 6 saat 24 dakikada bitirdi. Özellikle bisiklet etabında yaşanan kazalar ve zorlu sürüş şartları sporcuların mücadelesini güçleştirirken, Yıldırım tüm etapları başarıyla tamamladı.

Aynı organizasyonda Datça ekibinden Didem Yiğit de bayrak (Relay) takım kategorisinde yer aldı. Bu kategoride sporcular, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarını takım arkadaşları arasında paylaşarak yarışı tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı