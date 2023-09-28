Datça 1923 Futbol Kulübü'nden 3 genç oyuncu Nazilli Belediyespor'a transfer oldu

Datça 1923 Futbol Kulübü'nde top oynayan 3 genç oyuncu 2.Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'un alt yapısına transfer oldu.

Daha önce Süper Lig takımlarından Antalya spor'a oyuncu gönderen kulüp profesyonel lig takımlarının gözde alt yapı kaynağı olmaya devam ediyor. Transfeleri gerçekleşen 2009 doğumlu oyuncular Turan Ege Sarıtoprak, Musa Sönmez ve Toprak Kurt Datça'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini ve yeni takımları Nazilli Belediyespor'da başarılı olmak için çok çalışarak futbol kariyerlerinde en iyi yerlere gelmek istediklerini ifade ettiler.

Datça 1923 Futbol Kulübü ve Okulu Başkanı Tezcan Görgülü transferler ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu başarıda geçmişte profesyonel takımlarda futbol oynamış,akademisyen, bu işin anatomisini, fizyolojisini ve sporcu psikolojisini çok iyi anlayan UEFA-A, UEFA-B belgeli antrenörlerle çalışıyor olmalarının en önemli faktör olduğunu, çocuklarımıza temel futbol eğitimini en iyi şekilde vererek, Gelişim Liglerindeki başarılarının meyvesini almaya başlamanın gururunu yaşadıklarını ve Datça'dan bir çok oyuncumuza alt yapıları için profesyonel lig takımlarının talip olduklarını belirtti. Görgülü, kulüp olarak her kulüp gibi maddi imkansızlıkları olduğunu ancak buna rağmen başarılı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını, maddi ve manevi Datça'lı sporseverlerden destek beklediklerini sözlerine ekledi. - MUĞLA