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Dartta bronz madalya Yarbaşı'nın

Dartta bronz madalya Yarbaşı'nın
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Erzurum Gençlik Spor Kulübünden Ömer Faruk Yarbaşı, Şehit Eren Bülbül Dart Müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Erzurum Gençlik Spor Kulübünden Ömer Faruk Yarbaşı, Şehit Eren Bülbül Dart Müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Bocce ve Dart Federasyonu 2024 Faaliyet Programında yer alan Şehit Eren Bülbül Dart Türkiye Şampiyonası sona erdi. Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan 'Şehit Eren Bülbül Dart Müsabakaları'nda Erzurum Gençlik Spor Kulübü Sporcusu ve Aziziye İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Ömer Faruk Yarbaşı Türkiye üçüncüsü olarak Erzurum'a bronz madalya ile döndü.

Bocce ve Dart İl Temsilcisi Vildan Danışık Koç, Sporcusunu başarısından dolayı tebrik etti. Başarılı sporcu bundan sonraki şampiyonalarda birinci olarak Milli takıma girmek için daha çok çalışacağını ifade ederek destekleri için Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Bocce ve Dart İl Temsilcisi Vildan Danışık Koç'a teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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