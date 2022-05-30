Darende'de tenis kursu düzenlendi - Haberler

Malatya'nın Darende ilçesinde açılan tenis kursu ilgi görüyor.

Darende Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu'nun girişimleriyle açılan kursa farklı meslek gruplarından çoğunluğu kamu personeli 40'ı aşkın kişi katılıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mithat Böke, AA muhabirine, ilçede ilk kez tenis kursunu açtıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını sonrası insanların spor alışkanlıklarını yeniden kazanma adına çok önemli bir kurs olduğunu anlatan Böke, "Hocalarımızı bulduk ve kapalı spor salonumuzda tenisle vatandaşlarımızla buluşturduk. Farklı meslek gurubundan birçok vatandaş burada stres atıyor. Pandemi sürecinde herkes, özellikle kamu görevlileri çok yoruldu. Birçoğu spor yapma imkanı dahi bulamadı. Buraya gelirken kursiyerlerin ayrı bir heyecanı olduğunu, ilk defa hayatlarında tenis oynamanın ve keyifli vakit geçirmenin heyecanını yaşadıklarını görüyoruz." dedi.

Tenis Antrenörü Hazan Dağdeviren de yoğun talepten kursa başvuruları durdurduklarını belirterek, "Kursiyerlerimizin büyük çoğunluğu kamu görevlilerinden oluşuyor. Yoğun geçen pandemi sürecinin ardından spor yapma imkanı bulan memurlar burada stres atıyor. Darende'de ilk defa deneniyor olmasına rağmen imkanlarımız çok güzel. Bu anlamda kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden Diyetisyen Aslı Akçay ise Kovid-19 salgını sürecinin herkes için oldukça stresli geçtiğini anlatarak, kursun açıldığı günden beri doktor arkadaşlarıyla haftanın üç günü burada keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Ruhsal ve bedensel yorgunluğu burada attıklarını ifade eden öğretmen Tayyibe Nur Bıçak ise "Zorlu ve hastalıkla geçen iki yılın ruhsal ve bedensel yorgunluğunu burada attım diyebilirim. Belimdeki rahatsızlığı 3 aydır devam ettiğim zor spor dallarından tenisle tedavi ettim. Bu anlamda çok faydalı ve mutlaka denenmesi gereken bir spor olarak herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Özlem Kayış ise zor bir spor olan tenise yılmadan devam ettiğini ve bugün iyi bir sporcu olduğunu anlatarak, "Ben ev hanımıyım. Çocuğumla buraya gelip düzenli olarak tenis oynuyorum. Zor olmasına rağmen asla pes etmedim. Hem ruhen hem de fiziken bana çok iyi geldi. Birçok spor branşını denedim ama tenis kadar keyifli değildi. Mutlaka herkesin bu sporla tanışmasını tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.