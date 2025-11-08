Haberler

Dakika 83'te 1-0 olan Tottenham-Manchester United maçının son anlarında gol yağmuru

Dakika 83'te 1-0 olan Tottenham-Manchester United maçının son anlarında gol yağmuru
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, 83. dakikada 1-0 önde götürdüğü mücadelede Tottenham ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

  • Tottenham ile Manchester United arasındaki Premier Lig maçı 2-2 sonuçlandı.
  • Manchester United, 90+6. dakikada Matthijs de Ligt'ın golüyle maça dengeyi getirdi.
  • Her iki takım da 18 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi. Tottenham'ın ev sahipliğinde oynanan mücadele, 2-2 sona erdi.

SON DAKİKALARI NEFES KESEN MAÇTA KAZANAN YOK

Manchester United, 32. dakikada Bryan Mbeumo'nun kafa golüyle 1-0 öne geçti. Tottenham, bu gole 84. dakikada Mathys Tel ile karşılık verdi. Baskısını artıran ev sahibi Tottenham, 90+1. dakikada Richarlison'un attığı golle 2-1 öne geçti. Maçta son sözü Manchester United söyledi. Manchester United, 90+6. dakikada savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'ın golüyle maça dengeyi getirdi.

MANU KIRMIZI KART GÖRMEDEN MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Manchester United'da golcü oyuncu Benjamin Sesko, karşılaşmanın 87. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Manchester United, oyuncu değişikliği hakkını doldurmasından dolayı maçı 10 kişi tamamladı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte her iki takım da 18 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Tottenham, Arsenal'in konuğu olacak. Manchester United, sahasında Everton'ı konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı

Yangın faciasında kilit isim kaçmaya çalışırken yakalandı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu: Cenaze ayrıntıları paylaşıldı
Uyurken bacağı banka sıkışan adamı itfaiye kurtardı

Ekiplerin görüp görebileceği en garip yardım çağrısı
18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok

18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu: Cenaze ayrıntıları paylaşıldı
Komşuların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Komşuların kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü, ailesi yaralandı
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Kadınlar derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'a gol oldu yağdı

Kadınlar derbisinde dev fark! Rakibine gol olup yağdılar
Mehmet Ali Erbil günah çıkardı: Onu bırakmamalıydım

Mehmet Ali Erbil günah çıkardı: Onu bırakmamalıydım
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Kız meselesi cinayetle noktalandı! Konum atarak katilini ayağına çağırmış

Kız meselesi kanlı bitti! Konum atarak katilini ayağına çağırmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.