Dakika 83'te 1-0 olan Tottenham-Manchester United maçının son anlarında gol yağmuru

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi. Tottenham'ın ev sahipliğinde oynanan mücadele, 2-2 sona erdi.

SON DAKİKALARI NEFES KESEN MAÇTA KAZANAN YOK

Manchester United, 32. dakikada Bryan Mbeumo'nun kafa golüyle 1-0 öne geçti. Tottenham, bu gole 84. dakikada Mathys Tel ile karşılık verdi. Baskısını artıran ev sahibi Tottenham, 90+1. dakikada Richarlison'un attığı golle 2-1 öne geçti. Maçta son sözü Manchester United söyledi. Manchester United, 90+6. dakikada savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'ın golüyle maça dengeyi getirdi.

MANU KIRMIZI KART GÖRMEDEN MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Manchester United'da golcü oyuncu Benjamin Sesko, karşılaşmanın 87. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Manchester United, oyuncu değişikliği hakkını doldurmasından dolayı maçı 10 kişi tamamladı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte her iki takım da 18 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Tottenham, Arsenal'in konuğu olacak. Manchester United, sahasında Everton'ı konuk edecek.