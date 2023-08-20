Daha 2'inci haftadan gerilim başladı! Trabzonspor'dan Dursun Özbek'e sert cevap

Trabzonspor, Galatasaray maçının ardından sert bir açıklamda bulundu. Bordo-mavilileren yapılan açıklamada, "Maçın skorunu başta VAR hakemleri olmak üzere hakemler belirleme cüreti göstermiştir. Sayın Dursun Özbek, geçen sezondan beri hakemleri ve federasyonu, şartlar ne olursa olsun baskı altında tutmayı bir strateji haline getirdiği için, baskıyla aldığı puanlara rağmen gelecek maçlara mağdur rolünde ipotek koymaya devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Süper Lig'in 2'inci haftasında oynanan Galatasaray- Trabzonspor, maçının ardından bordo-mavili kulüp resmi internet sitesinden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözlerine cevap verdi.

HAKEMLERE DE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Bordo-mavililer ayrıca Galatasaray maçındaki hakem yönetimine tepki gösterdi ve, "Maçın skorunu başta VAR hakemleri olmak üzere hakemler belirleme cüreti göstermiştir" ifadelerini kullandı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;

"Trabzonsporumuzun puanlarını çalanlar hakkında verilecek kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz."

Dün akşam oynanan ve ev sahibi takım tarafından örnek bir konukseverlik ile ağırlandığımız Galatasaray– Trabzonspor maçı sonrası, iki önemli sebepten ötürü bu açıklamayı yapma mecburiyeti doğmuştur.

1. Maçın skorunu başta VAR hakemleri olmak üzere hakemler belirleme cüreti göstermiştir. Bu kabul edilemez bir alışkanlıktır ve artık asla tekrarlanmamalıdır.

2. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek, geçen sezondan beri hakemleri ve federasyonu, şartlar ne olursa olsun baskı altında tutmayı bir strateji haline getirdiği için, baskıyla aldığı puanlara rağmen gelecek maçlara mağdur rolünde ipotek koymaya devam etmektedir.

Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Riva ziyaretinde Sayın Mehmet Büyükekşi'ye samimiyetle ve altını çizerek vurgulamasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Merkez Hakem Kurulu'na, kendilerini bekleyen ve geçen sezondan beri çoktan önlemi alınmış olması gereken riskler hakkında bir kez daha tekrarlamayı görev edinir, ilk haftalarda sahaya yansıyan adalet düzeyinin, verdikleri sözlerden çok uzak durduğunu hatırlatırız.

Kaybettiğimiz puanların geri gelmeyeceğini ve kaburgası kırılan oyuncumuzun hakkının ödenemeyeceğini bilmemize rağmen, VAR odasında onlarca kamera kaydında net ve aşikar olanı görmezden gelerek Trabzonsporumuzun puanlarını çalanlar hakkında verilecek kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz.

Trabzonspor'un sloganı haline gelen inadı gereği, bundan böyle en küçük adaletsizliğin bile peşinden koşmaktan yorulmayacağımızı, yapılanları ve yapanları unutmayacağımızı nezaketle hatırlatırız.

Saygılarımızla,

Trabzonspor Yönetim Kurulu"

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "hakem faciasına" uğradıklarını söylemişti.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde;

"50 senedir bütün maçlara gidiyorum. Böyle bir hakem faciasının yaşandığın hiç görmedim. Türk futbolunun selameti ve geleceği için bu maçı dikkatle izleyin. Başka türlü bu işle başa çıkmak mümkün değil. Trezeguet, Boey'e dirsek atıyor, ne hakem farkında ne VAR farkında. Denswil, Mertens'e tekme attı, çorabı yırtıldı, çok net gözüküyor. Atak yapıyoruz, atağı kesip lehimize faul veriyor. 21 tane faul yapmışız, 7 tane Trabzonspor'a çalmış. Muslera ceza sahası içinde hakeme geliyor, sarı kart veriyor. Belli ki daha sezonun başında birileri işi sıkı tutuyor."