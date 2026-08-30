Erciyes'te Zafer Bayramı Zirve Tırmanışı

Kayseri'de dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği ile K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Tırmanışı'na Türkiye'nin dört bir tarafından 105 dağcı katıldı.

Tırmanışı başarıyla tamamlayan dağcılar zirvede Türk bayrağı açtı.

Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, AA muhabirine, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 25 yıldır Erciyes'in zirvesine tırmanış düzenlediklerini söyledi.

Geleneksel hale gelen etkinliğe bu yıl birçok ilden 105 dağcının katıldığını ifade eden Yılmaz, tırmanış öncesi Erciyes Çobanini bölgesinde kamp kurduklarını anlattı.

Yaklaşık 6 saatlik tırmanışın ardından zirveye ulaştıklarını belirten Yılmaz, "Ben 30 yıldır aralıksız Erciyes'in zirvesine tırmanıyorum. Birçok kulüp de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tırmanış yapıyor. Bu etkinlik artık geleneksel hale geldi. Erciyes'in zirvesine ulaştığımızda diğer dağcılarla beraber şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'mızı okuduk. Daha sonra Türk bayrağı açarak bu anı ölümsüzleştirdik." diye konuştu.

Etkinliğin ilk ayağında 25 Ağustos'ta Ağrı Dağı'na zafer tırmanışı yaptıklarını ifade eden Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı her dönem zirvede kutlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA