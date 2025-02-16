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Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Erciyes'te Yapıldı

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Erciyes'te Yapıldı
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Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı, Erciyes Kayak Merkezi'nde 62 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara madalyaları Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından verildi.

Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da yapıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da 62 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve kıran kırana mücadeleye sahne olan Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı sona erdi. Dereceye giren sporculara madalyaları, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Şampiyonaya katılım sağlayan tüm sporcularımızı tebrik ederiz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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