Cumhuriyetin 100. Yılı Onuruna Bisiklet Turu Başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhuriyet'in 100'ncü yılı onuruna düzenlenen bisiklet turunda sporcular, Sivas'tan başlayarak Ankara'ya pedal çevirecek. Tur, 16 takımdan 100 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek ve 5 gün sürecek. Bisikletçiler, Türk Bayrakları ile karşılandı.

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhuriyet'in 100'ncü yılı onuruna düzenlenen ve Sivas'tan başlayan bisiklet turunda sporcular, Tokat-Sivas il sınırı Çamlıbel geçidinde Vali Numan Hatipoğlu tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhuriyetin 100'ncü yılı onuruna düzenlenen ve 16 takımdan 100 sporcunun katıldığı tur 5 gün sürecek. Sivas, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'ya pedal çevirecek bisikletçiler, yarışı 5 Ağustos Cumartesi günü Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamlayacak. Sivas'tan Ankara'ya tarihin izinde 784 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçiler, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Jandarma Komutanı Bahri Bostancı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar tarafından Tokat-Sivas il sınırı Çamlıbel geçidinde Türk Bayrakları ile karşılandı.