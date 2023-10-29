Cumhuriyet Kupası'nı Hasan Ceylan kazandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK ( Antalya ), (DHA)- TÜRKİYE Golf Federasyonu'nun 2023 faaliyet takviminde yer alan ve İstanbul Airport (İGA) ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 'TGF 100. YIL CUMHURİYET KUPASI', 27- 28 Ekim tarihlerinde Antalya Belek'te oynandı.

Antalya Golf Kulübü'nün PGA Sultan Golf Sahası'nda düzenlenen TGF 100. YIL CUMHURİYET KUPASI'na, 20 kulüpten 100'ün üzerinde oyuncu katıldı. İki gün süren müsabakalar sonunda erkekler grossta Regnum Golf & Country Bodrum Kulübü'nden Hasan Ceylan toplamda 135 (-9) gross skorla, kadınlar gross skorda ise Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Süalp toplamda 143 (-1) gross skorla birinci oldu. Oynadığı iki raunt sonunda elde ettiği bu skorla turnuvanın en iyi skorunun sahibi olan Hasan Ceylan, TGF 100. Yıl Cumhuriyet Kupası'nın şampiyonu oldu ve kupanın üzerine adını yazdırdı.

Bu anlamlı günde kupayı almanın gururunu yaşadığını söyleyen Hasan Ceylan, "Öncelikle TGF Başkanı Yıldırım Demirören'e, TGF Yönetim Kurulu'na ve bu anlamlı günde Antalya Golf Kulübü'nde bizleri ağırlayan Ali Akkanat ve Yasin Akkanat ile turnuvada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Belki 100'den fazla kupam vardır ama Cumhuriyetimizin 100. yılında, TGF 100. Yıl Cumhuriyet Kupası'nı almak benim için çok anlamlıydı. Bu kupayı almak için ayrı bir motivasyonla çıktım sahaya. Huzurunuzda bu kupayı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bu vatan uğruna canını siper eden silah arkadaşlarına armağan ediyorum" dedi.

Erkekler A kategorisinde Taurus Golf Kulübü'nden Ahmet Çağıl toplamda 131 net skorla birinci, Regnum Golf & Country Bodrum Kulübü'nden Hasan Ceylan toplamda 132 net skorla ikinci, Titanic Golf Kulübü'nden Emre Bahtoğlu toplamda 140 net skorla üçüncü; kadınlar A kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Beyhan Goldman Benardete toplamda 148 net skorla birinci, Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Süalp toplamda 149 net skorla ikinci, National BGK'den Ayşe Demir toplamda 159 net skorla üçüncü sırada turnuvayı tamamladı.

Erkekler B kategorisinde Taurus Golf Kulübü'nden Ercan Çek toplamda 78 stableford puanla birinci, Korineum Golf Kulübü'nden Soner Yetkili toplamda 77 stableford puanla ikinci, Klassis Golf Kulübü'nden Osman Emre Aytekin toplamda 72 stableford puanla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Bodrum Golf Kulübü'nden Burcu Mangör toplamda 67 stableford puanla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Nursel Çökelek toplamda 64 stableford puanla ikinci, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü'nden İnci Görgülü toplamda 60 stableford skorla üçüncü basamakta yer aldı.

Erkekler C kategorisinde ise Kemer Golf Kulübü'nden Murat Kader toplamda 74 stableford puanla birinci, Taurus Golf Kulübü'nden Devran Yıldırım toplamda 73 stableford puanla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Cüneyt Sapmaz toplamda 71 stableford puanla üçüncü oldu.

Ödül töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dereceye giren sporculara ödüllerini TGF Başkan Vekilleri Mehmet Dora ve Ali Özdoğan, Yönetim Kurulu Üyelerinden Murat Karaduman, Recep Turan, Yasin Akkanat, İlker Erdoğan ile Akkanat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akkanat takdim etti. (DHA)