Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası başlıyor

CUMHURİYET Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, 26 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında TED Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Toplam 30 bin dolar ödül havuzuna sahip W35 kategorisindeki organizasyon, Türkiye'nin en uzun süredir kesintisiz düzenlenen uluslararası kapalı kort kadınlar tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor.

DenizBank 25. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası basın toplantısı, 28 Ekim Salı günü TED Spor Kulübü'nde, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, Turnuva Direktörü Nihat Ulusoy ve Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren turnuva direktörü Nihat Ulusoy, "Cumhuriyetimizin 102'nci yılını kutladığımız bu özel haftada, tenis kortlarında da aynı coşkuyu yaşıyoruz. Bu yıl 25'incisini düzenlediğimiz turnuvamız, sadece bir spor etkinliği değil; Cumhuriyetimizin değerlerini ve kadın sporcuların gücünü yansıtan anlamlı bir buluşmadır. 26 Ekim'de başlayan turnuvamızda, dünyanın farklı ülkelerinden 51 sporcu mücadele ediyor. Final karşılaşmaları 1 ve 2 Kasım günlerinde oynanacak. Tüm maçlar TED Spor Kulübü kortlarında ücretsiz izlenebiliyor. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle, 25 yıldır bu turnuvayı sürdüren TED Spor Kulübü'ne, desteği için DenizBank'a, TTF'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ışığında nice 25 yıllara… " dedi.

MEHMET EMİN TINAZ: BU ANLAMLI ORGANİZASYONU 25 YILDIR ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR OLMAKTAN BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ

TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz ise organizasyonla ilgili olarak; "Cumhuriyetimizin değerlerini sporla buluşturduğumuz bu anlamlı organizasyonu, 25 yıldır aralıksız sürdürüyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Genç kadın sporculara uluslararası bir vitrin sunan turnuvamız, hem Türk tenisinin gelişimine katkı sağlıyor hem de ülkemizin spor alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırıyor. Bu yıl DenizBank'ın desteğiyle daha da güçlenen Cumhuriyet Kızları Turnuvası, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda bir Cumhuriyet geleneğidir. Turnuvada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyor, tüm tenis tutkunlarını bu coşkulu ve anlamlı organizasyonu yakından takip etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ESRA HATİPOĞLU: CUMHURİYET KIZLARI TURNUVASI, TÜRKİYE'NİN EN KÖKLÜ ULUSLARARASI KAPALI KORT KADINLAR TENİS TURNUVASI OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, "Türk tenis tarihinde bir geleneğe dönüşmüş bu organizasyonun, Cumhuriyetimizin adını taşıması da bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Cumhuriyet Kızları Turnuvası, Türkiye'nin en köklü uluslararası kapalı kort kadınlar tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor. Böylesine güçlü ve sürdürülebilir organizasyonların, değerli iş birlikleriyle mümkün hale geldiğine inanıyoruz. Kadın tenisinin önemli markalarından biri haline gelen bu turnuvaya verdikleri sürekli destek için DenizBank'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tür sponsorlukların, tenis sporunun toplumda daha geniş bir etki alanı kazanması ve sporcularımızın gelişim yolculuğuna katkı sağlaması bakımından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Yıllardır Türk tenisinin gelişimine çok önemli katkılar sunan TED Spor Kulübü'ne misafirperverlikleri, özverili çalışmaları ve bu köklü turnuvaya ev sahipliği yaptıkları için federasyonumuz adına şükranlarımı sunarız" diye konuştu.

DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, yaptığı değerlendirmede "DenizBank olarak, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesini ve hayatın her alanına aktif katkı sunmasını kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bankacılık ürünlerimizin yanı sıra, yurt dışından sağladığımız kaynakları da, üretime ve iş yaşamına daha güçlü biçimde katılımlarını destekleyecek alanlara yönlendiriyoruz. Kadınların, toplumsal gelişimin temel unsurları arasında gördüğümüz sporda varlık göstermesi de bizim için aynı derecede önemli. Son yıllarda kadın tenisçilerimizin ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarıları gururla takip ediyoruz. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Kapalı Kort Tenis Turnuvası'nın ana destekçisi olarak, hem ülkemizde tenis sporunun gelişimine hem de kadınların spor yoluyla güçlenmesine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY: BUGÜN BURADA BİR TÜRK KADINI OLARAK VAR OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUM

Basın toplantısında görüşlerini belirten Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, "Bugün burada bir Türk kadını olarak var olmanın gururunu yaşıyorum. Cumhuriyetimize bir kez daha büyük bir coşkuyla sahip çıkıyoruz. Uzun yıllar önce bu turnuvada sporcu olarak yer almıştım. Bugün bu turnuvada, tekrar yer almak benim için çok anlamlı. Bu özel organizasyonu hayata geçiren TED Spor Kulübü'ne gönülden teşekkür ediyorum. Böylesine köklü bir turnuvaya büyük destek veren DenizBank'a da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kadın sporcular olarak artık çok iyi bir noktadayız. Tenisimizin seviyesi, W125 düzeyinde turnuvalar düzenlemeye fazlasıyla uygun. Ancak bunun sürdürülebilmesi için sponsorların desteği çok önemli. Gelecek yıllarda da bu coşkuyu hep birlikte kutlamaya devam edeceğimize inanıyorum. Ben bu turnuvada hala bir Türk kızının şampiyon olmasını hayal ediyorum. ve açıkçası, bir gün bu başarıyı kendim yaşamak istiyorum. Hepinizi maçları izlemeye, sporcularımıza destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

TED Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek DenizBank 25. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, sporseverler tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.