Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Kilometrelik Ata'ya Saygı Koşusu Tamamlandı

Duatepe'den başlayan Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Kilometrelik Ata'ya Saygı Koşusu, Anıtkabir'de tamamlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sabah saat 04.00'te Polatlı Duatepe Anıtı'ndan başlayan 100 kilometrelik "Ata'ya Saygı Koşusu"nda katılımcılar, Birinci Meclis'e de uğradıktan sonra Anıtkabir ziyaretiyle koşularını tamamladı.

Profesyonel maraton koşucusu da olan Emekli Subaylar Derneği üyelerince yapılan etkinliğe ilişkin AA muhabirine Anıtkabir girişinde açıklamalarda bulunan Muzaffer Ceyhan, "Ankara'da master atlet 60 yaş grubundayım. Bugün Sakarya Meydan Muharebesi Büyük Taarruz'un 101. yılı, Cumhuriyetimizin 100. yılı, tüm kazanımlarımızın 100. yılı. 2023 yılı, bizim için önemli bir yıl. Bu yılın anısına Polatlı Duatepe'den Ankara Anıttepe'ye 100 kilometrelik onur, gurur ve şeref koşusu yaptık. Hiç durmadan bu koşuyu 10 saatte tamamladık." diye konuştu.

Ceyhan, taşıdıkları bayrakları Anıtkabir ziyaretinden sonra Türk gençlerine emanet edeceklerini söyledi.

Koşuya katılanlardan Bektaş Çakıcı ise "Maraton koşucusuyum. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla bu onurlu ve şerefli günde Polatlı'dan Anıtkabir'e kadar 100 kilometre koşu gerçekleştirdik. Çok mutluyum, halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet İneci de kardeşi Cemal İneci ile bu koşu için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldiklerini belirterek, "Ben emekli albayım, kardeşim de beni korumak için özellikle geldi. Biz Türk genci için buradayız." dedi.

Maraton sporcusu Seyfi Karakaş ise "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 kilometre koşarak yapmış olduğumuz sporun şeref madalyası olarak değerlendiriyorum bu koşuyu, onur ve gurur duyuyorum. Bütün Türk halkına, Türk gençliğine armağan olsun." şeklinde konuştu.

Emekli astsubay Abdullah Manap da "İzmir'den katılıyorum, maraton koşucusuyum. Bugün saat 04.00'te Polatlı Duatepe'den şanlı Türk bayrağını teslim alıp Ata'mıza koşarak getirdik. Bayrağımızı Türk gençliğine emanet edeceğiz. Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.