Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris-Bodrum etabını Nico Denz kazandı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 180.6 kilometrelik Marmaris-Bodrum etabını Bora Hansgrohe Takımı'ndan Nico Denz 4 saat 26 dakika 27 saniye ile kazandı.

141 bisikletçi Marmaris etabından start alır almaz parkurun hemen başı sayılabilecek bir tırmanışla karşı karşıya kaldılar. 11 kilometre toplu geçildi. Bundan sonra kopmalar başladı. Sakar geçidindeki uzun tırmanış Babadağ etabından sonra sporcuları bekleyen bir başka yorucu parkurdu. Tırmanışın ilk kilometreleri de toplu halde kat edildi. Ancak Eolo Kometa Takımı'nın İspanyol bisikletçisi Fernando Tercero atak yaparak tek başına pedal basmaya başladı. Önce 20 saniye ardından da 1 dakika 40 saniye kadar arayı açtı. Tercero'ya daha sonra Bike AID Takımı'ndan Dawit Yemane'de katıldı ve ikili tempo yapmaya başladı.

İlk tırmanış primini Jay Vine aldı

36.3 kilometre geride kalırken Türk Hava Yolları sponsorluğunda tırmanış prim kapısı geçildi. TUR'un başından beri yaptığı ataklarla dikkat çeken UAE Emirates Takımı'ndan Jay Vine prim kapısını ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Bike Aid Takımı'ndan Dawit Yemane, üçüncülüğü de Green Takımı'ndan Alessio Martinelli aldı. Kaçış grubu prim kapısından sonra aralarına katılan Burgos Takımı'ndan Franco Gonzales ve Eolo Kometa Takımı'ndan Fernando Tercero'nun da katılımı ile pedal basmaya devam etti. Bu sonuçla Jay Vine'ın tırmanış puanı 13'e yükseldi. Alexey Lutsenko Turkuaz Mayo'yu taşıdığı için kırmızı mayo sahibi Ben Zwiehof ile birlikte 2. duruma geldi. Şu anda Lutsenko'nun sıralamadaki yeri 16 olarak kayda geçti. 90 kilometrede yer alan 3. kategori puanını Jay Vine alırsa puanlar eşitlenecek. Ancak Lutsenko bir HC kazandığı için Astanalı bisikletçi lider kalmaya devam edecek.

Yemane Türkiye Güzellikleri kapısını birinci geçti

Finişe 56 kilometre kala Shimano'nun sponsorluğundaki prim kapısı geçildi. Kaçış grubunda olan Bike Aid sporcusu Dewit Yemane çizgiyi ilk geçen sporcu olurken klasını ve ne kadar mücadeleci bir sporcu olduğunu da ortaya koydu. Jay Vine ise bu sporcunun peşini bırakmadı ve ikili bu kez gruptan ayrılarak mücadeleye devam etti. Yeni zaman farkı 1 dakika 25 saniye olarak verildi.

Jay Vine yine primi kazandı

90.6'ncı kilometredeki prim kapısında heyecan doruktaydı. 3'üncü kategoriden puan veren Türk Hava Yolları sponsorluğundaki prim kapısını UAE Emirates Takımı'ndan Jay Vine birinci geçti. Green Takımı'ndan Alessio Martinelli ikinci oldu. Tarteletto Isorex Takımı'ndan Gianni Marchand üçüncülüğü elde etti.

Ve yine beklenen oldu. Öndeki ikili pelotona yakalandı.

5 kilometre kala ataklar başladı

Artık finişe 5 kilometre kala grup tek parça halinde gelmeye başladı. Son 500 metrede müthiş bir atak yapan Nico Denz olağanüstü bir biçimde pedal bastı ve etabı birinci bitirdi.

Yarın Bodrum-Selçuk etabı koşulacak

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabı yarın koşulacak. Tur'un en uzun etabında bisikletçiler 193.3 kilometre pedal basacak. - MUĞLA