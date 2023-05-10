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Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Ali Koç'tan futbolculara olay yasak! İstanbul dışına adım atamayacaklar

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Ali Koç'tan futbolculara olay yasak! İstanbul dışına adım atamayacaklar

Spor Haberleri

Jorge Jesus, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi nedeniyle maçların olmamasından dolayı futbolculara 3 günlük izin vermişti. Portekizli hocayla toplantı yapan başkan Ali Koç, futbolculara İstanbul dışına çıkış yasağı koydu.

Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, futbolulara şaşırtan bir yasak getirdi.

İSTANBUL'A ÇIKIŞ YASAĞI KOYDU

Jorge Jesus, pazar günü yapılacak seçim nedeniyle futbolculara 3 gün izin vermişti. Gazeteci Ahmet Konanç'ın haberine göre, Ali Koç, Jorge Jesus ile gerçekleştirdiği toplantıda Portekizli hocaya, "Ligi kazanma şansımız azalsa da Türkiye Kupası'nı alacağız." ifadelerini kullandı. Koç daha sonra tüm takıma İstanbul'a çıkış yasağı koydu. Ancak bu yasağın "Ligi kazanma şansımız azalsa da Türkiye Kupası'nı alacağız." hedefiyle bir ilgisi olmadığı belirtildi.

FUTBOLCULAR PLANLARI İPTAL ETTİ

Buna göre, Fenerbahçeli futbolcular, 3 günlük izinleri boyunca İstanbul dışına çıkamayacak. Yurt dışı tatili için rezervasyon yapan futbolcular ise bu planlarını iptal etmek zorunda kaldı.

Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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