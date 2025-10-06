Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası Açıldı

Türkiye'nin dört bir yanında sporda gelişmeler olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Terörsüz Türkiye için sporu bir araç olarak kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından, 6-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvanın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'ndeki açılışta konuşan Bak, bugünün Türk tenisinde önemli bir adım olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın organize edilmesi Türk tenisi için önemli bir adım. Türkiye'de sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir spor tesisi devrimi yaşanmaktır. Türkiye'nin dört bir yanında stadyumlarıyla kapalı yüzme havuzlarıyla, kapalı spor salonlarıyla, atletizm pistleriyle, tenis yatırımlarıyla ve pek çok spor tesisiyle beraber bir spor devrimi yaşanmaktadır" diye konuştu.

"Türk tenisi bugün burada uyanıyor"

Türkiye'nin Türk tenisi adına büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getiren Bak, "Biliyorsunuz basketbol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı ve ikinci oldu. 12 dev adam defadan uyandı diyoruz. Türk tenisi de bugün burada uyanıyor. İnanıyoruz ki buradan yeni şampiyonlar yeni başarılı sporcular çıkacak ve Türk tenisi için de önemli bir adım olacak burası. Türk sporu gerçekten madalyaları toplamaya devam ediyor. Biz inanıyoruz ki bu spor yatırımlarıyla spor tesisleriyle beraber Türk gençleri bayrağımızı, dünyanın dört bir yanında dalgalandırmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye için sporu bir araç olarak kullanmaya devam edeceğiz"

Bakan Bak, Türkiye'nin dört bir yanında sporda gelişmeler olduğunu aktararak, "Artık dağlarda roket sesi yerine raket sesi var. Terörsüz Türkiye için sporu bir araç olarak kullanmaya devam edeceğiz. Bakın Şırnak'ta beş bin lisanslı tenisçi var. Bu çok önemli. O yüzden tenisin bu gücünü de kullanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Turnuva hakkında bilgi veren Bak, "Bugün buradayız. 6-12 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı kupasında 12 yaştan 80 yaşa kadar yaklaşık 34 kategoride 402 sporcu katılacak" açıklamasında bulundu. - ANKARA