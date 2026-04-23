Haberler

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı Ulusal Egemenlik Kupası'nın startı verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı Ulusal Egemenlik Kupası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuyla başladı. 14 ülkeden 500 sporcunun katıldığı yarışlar, İstanbul Boğazı'ndan Çanakkale'ye doğru yelken açtı.

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı Ulusal Egemenlik Kupası'nın startı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuyla İstanbul Boğazı'ndan verildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübünün düzenlediği yarışlarda 14 ülkeden 500 sporcu, Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

Dolmabahçe'de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına düzenlenen saygı duruşuyla başlayan ve 3 saatten uzun süren yarışlarda sporcular, rüzgar ve zorlu parkura karşı stratejinin belirleyici olduğu bir mücadele sergilerken İstanbul halkı da yelkenlerin 23 Nisan coşkusuyla buluştuğu şölene tanıklık etti.

Ulusal Egemenlik Kupası için yarışan ekipler, boğaz etabını tamamlayarak Çanakkale'ye doğru yelken açtı.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, her etabın kendine has ruhu ve hikayesi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları, sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Türkiye'nin denizlerdeki gücünü dünyaya gösteren bir prestij vitrini niteliğindedir. Amacımız, bu özel günlerin maneviyatını denizlerdeki mücadelemizle birleştirmek, bayrağımızı uluslararası sularda gururla dalgalandırmak ve bu sporu gelecek nesillere en profesyonel şekilde aktarmaktır."

Tarihe Saygı Yarışı

Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü anısına düzenlenen Tarihe Saygı Yarışı'nda sporcular, Çanakkale'nin rüzgarına karşı yol alacak.

104 deniz mili boyunca zorlu mücadele verecek ekiplerden Çanakkale'ye ilk ulaşan takım, Sahil Güvenlik Kupası'nın sahibi olacak.

Yarışçılar, 25 Nisan'da Çanakkale Boğazı'nda mücadeleye devam edecek. Üç gün sürecek zorlu yarışların ardından kazanan ekip, Zafer Kupası'nı alacak.

Yarışların ikinci etabı 19 Mayıs'ta, üçüncü etabı 30 Ağustos'ta, final etabı Cumhuriyet Kupası ise 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi

Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi
Azerbaycan'dan İsrail'e 'bağımsızlık günü' kutlaması

İsrail mesajı kaos çıkardı! Tepkiler peş peşe yükseldi
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt

Derbi kavgası erken başladı! G.Saray'ın kararına F.Bahçe'den jet yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencinin silah getirdiği okulda 'şeffaf poşet' önlemi

Öğrencinin silah getirdiği okulda görülmemiş önlem
2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota

2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi

Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı

Vahşet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Fatma'yı öldüren en yakınlarıymış
Öğrencinin silah getirdiği okulda 'şeffaf poşet' önlemi

Öğrencinin silah getirdiği okulda görülmemiş önlem
Alişan, kardeşinin son anlarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu

Kardeş acısı dinmiyor! Anlatırken ağlamamak için zor durdu
Bakan Çiftçi: Mansur Yavaş'a 7 soruşturma izni verildi

Mansur Yavaş'a kaç tane soruşturma izni verildi? Bakan Çiftçi açıkladı