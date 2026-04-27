Cumhurbaşkanlığı 61. Türkiye Bisiklet Turu Yatağan'dan geçti

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 61. yılı kapsamında düzenlenen yarışın 2. etabı olan Aydın- Marmaris parkurunda pedallar çevrildi. Etap kapsamında uluslararası bisikletçiler Yatağan'dan geçerek ilçede renkli görüntüler oluşturdu.

Saat 14.30 sıralarında ilçeden geçen sporcuları, yol kenarlarında toplanan vatandaşlar ve öğrenciler büyük bir ilgiyle karşıladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla sporculara destek veren vatandaşlar, yarış heyecanını coşkuyla yaşadı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen profesyonel bisikletçilerin yer aldığı organizasyon, hem sporcuların performansı hem de güzergah boyunca oluşan yoğun ilgiyle dikkat çekti. Yetkililer, organizasyonun sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtirken, yarışın bölge tanıtımına da önemli katkı sağladığı ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı