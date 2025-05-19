Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul Etabı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul Etabı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları Kurtuluş Kupası'nın İstanbul Boğazı etabı, yaklaşık 300 yelkencinin katılımıyla yapıldı. Yarış, Dolmabahçe Sarayı önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşuyla başladı.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kurtuluş Kupası'nın ikinci ayağı olan İstanbul Boğazı etabı yarışı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla TGA iş birliğinde İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kurtuluş Kupası'nın İstanbul etabında renkli görüntüler yaşandı.

Dolmabahçe Sarayı önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşuyla başlayan organizasyonda yaklaşık 300 yelkenci, Beşiktaş-Beykoz arasındaki parkurda şiddetli akıntıya karşı yarıştı.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Komite Başkanı ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Kurtuluş Kupası'nın ikinci etabını 19 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Samsun'a giden ekipler, Bandırma Vapuru'nun rotasında Samsun'a ulaştı. İstanbul'da da Ata'ya saygı duruşuyla başladığımız bu yarış bizi çok gururlandırdı. Her yıl yarışlarımıza daha büyük katılım gerçekleşiyor. Bu büyük mücadelelere katılan tüm ekiplerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Alanya'da turiste şezlong dayağı! İşletmenin kapısına mühür vuruldu

Turiste şezlong dayağı! Bedeli işletme için epey ağır oldu
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.