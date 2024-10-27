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Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları İstanbul Etabı Başladı

Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları İstanbul Etabı Başladı
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 5'inci Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul Boğazı'nda büyük final ile sona erecek. Yarışlara 9 farklı ülkeden toplam 750 sporcu katıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI 5'inci Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ile İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul'da Fişekhane etabı dün yapıldı. Büyük final, 29 Ekim Salı günü İstanbul Boğazı'nda yaşanacak. Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul Boğazı, yelkenliler ile renklenecek.

Toplamda 9 farklı ülkeden 750 sporcu, Fişekhane etabı Caddebostan - Adalar parkurunda heyecan dolu bir mücadele verdi. Yarış sonucunda IRC 0-1-2 kategorilerinde Levent Peynirci yönetimindeki Enka Cheese; IRC 3-4 kategorilerinde Robert de Liefde yönetimindeki Jerapi; Gezgin kategorisinde Hüseyin Levent Özgen yönetimindeki TUSAŞ-Hedef Yelken; Sporboat kategorisinde Batu Özonur yönetimindeki MAYK-MYSK GELNER takımları birinci oldu.

FİNAL 29 EKİM'DE İSTANBUL BOĞAZI'NDA

Cumhuriyet Kupası'nın kazananı ise 29 Ekim Salı günü İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek yarış sonrasında belli olacak. Takımlar, İstanbul Boğazı'nın zorlu parkurunda yarışırken, İstanbullular ise bir görsel şölene şahit olacak.

Boğaz etabı, 29 Ekim sabahı Fenerbahçe'den Cumhuriyet korteji ile başlayacak. Etap, Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşuyla devam edecek. Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları'nın Bodrum ve İstanbul etaplarının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları şampiyonu ünvanını ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacak. İstanbul etabı, 29 Ekim'de Fişekhane'de Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı görkemli ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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