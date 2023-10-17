Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nda Cumhuriyet coşkusu yaşanacak

İSTANBUL, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ve İstanbul Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 4.

İSTANBUL,

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ve İstanbul Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nda bu yıl 100. Yıl Cumhuriyet Kupası heyecanı yaşanacak. İlk etabı 25-30 Temmuz tarihleri arasında Muğla'da düzenlenen yarışların İstanbul etabı, 27 Ekim'de "Şamandıra Yarışları"yla başlayacak. 28 Ekim'de ise İstanbul Boğazı, yelkenliler ile renklenecek. Yarışmacılar, 100. Yıl Cumhuriyet Kupası için İstanbul Boğazı'nın zorlu parkurunda yarışacak. 29 Ekim'de ise coğrafi yarışlar düzenlenecek.

Yarış programıyla ilgili olarak bugün bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, barış ve adalete her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde yarışlarda dostluk, eşitlik, barış ve adalet mesajları verileceğini söyledi.

Yarışların ülke tanıtımına büyük katkı sağladığını ve ülkemizin Mavi Vatan'daki varlığını pekiştirdiğini vurgulayan Yemlihaoğlu, "Bu organizasyonun gerçekleştirilmesi için biz denizcilere bu fırsatı tanıyan Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin minnet duygularımızı ifade ederiz" dedi.

Cumhuriyetin 100. Yılında verilecek olan Cumhuriyet kupasının bir yarıştan çok daha fazla anlam ifade ettiğini vurgulayan Yemlihaoğlu, "Yabancı donanmaların demirlediği bu denizlerde bugün gençlerimiz yelken kullanıyor. Bizlere bugünleri armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. Yarışa katılıp katılmadığına bakılmaksızın küçük ya da büyük tüm yelkenlileri, düzenleyeceğimiz kortejde yer almaya davet ediyoruz. Denizlerimizde sonsuza kadar bayrağımızın dalgalandığı nice 100 yıllara ulaşmayı diler, hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ülkemizin tanıtımına ve deniz sporlarının gelişmesine önemli katkı sağladığını belirten DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu ise, bu organizasyonun üç yıldır ana destekçisi olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Demiroğlu, "DHL Express Türkiye olarak, 40 yılı aşkın süredir ihracatçılarımıza ve KOBİ'lerimize sunduğumuz hizmetlerle ülkemizin dünyaya açılmasında aktif rol üstleniyoruz. Türkiye'ye değer katan projelerin içinde yer almayı da çok önemsiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, hem "As One" yelkenlimizle yarışta yer almak hem de farklı ülkelerden yüzlerce sporcuyu ağırladığımız bu büyük organizasyonun bir parçası olmak bizim için gurur kaynağı" dedi.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş da, 3 farklı sınıfta 100 tekne sayısına ulaşılacağını söyledi. Gezgin sınıflarını desteklediklerini ve büyümesini istediklerini de dile getiren Yuvaktaş, profesyonel olmayan ve aileleriyle birlikte gelen tekne kullanıcılarının yarışa katılabileceklerine işaret etti.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de her kıyıda yelken açılabilmesinin hedeflendiğini anlatan Yuvaktaş, organizasyonla ilgili de şu bilgileri verdi:

"7 metreden 25 metreye kadar yelken açabilen her tekne bu yarışa ücretsiz olarak katılabilir. 27 Ekim'de Caddebostan-Adalar arasında şamandıra yarışları olacak. 28 Ekim'de Boğaz'da Dolmabahçe Sarayı önünde Ata'ya saygı duruşunun ardından yarışımız başlayacak. 29 Ekim, Cumhuriyetin 100. yılını doldurduğu o güzel gün. Sabah bir kortejle bütün teknelerimizle bir arada 100 yılı kutlamak istiyoruz. Bütün denizcilerimizi bu kortejde görmek istiyoruz. Kortejin ardından Adalar parkurunda yarışımızı gerçekleştireceğiz. Kupanın ödülleri 10 farklı kategoride olacak. Kadın yelkencileri desteklemek için 3 farklı kategoride ödül dağıtacağız. Üniversite öğrencilerine de özel ödül verilecek. Tamamlanan Muğla etabının ardından İstanbul etabıyla birlikte şampiyon belli olacak."

Geçen senenin şampiyonu Arçelik takımının temsilcisi Derya Hamarat da, 1 yıl boyunca ellerinde bulunan kupayı geri getirdiklerini, ancak 2 hafta sonra kupayı tekrar kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Takım olarak kullandıkları teknenin, 2016 yılında vefat eden Mustafa Koç'a ait tekne olduğuna dikkati çeken Hamarat, "Onun verdiği manevi destekle bu yarışı yeniden kazanacağız. Bu sene çok zorlu rakiplerle karşı karşıyayız. Yurt dışından profesyonel rakipler var. Bu durum da yarışın keyfini artırıyor. Umarım izleyenler de bu zevki tadacaktır. Kupayı geri almak istiyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI İÇİN KITALARARASI YARIŞACAKLAR

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar, İstanbul Boğazı'nda iki kıta arasında muhteşem bir parkurda Cumhuriyet Kupası için yarışacak. Cumhuriyet Kupası yarışları 28 Ekim günü Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla ve İstanbul etaplarının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak. İstanbul etabı 29 Ekim'de Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı görkemli ödül töreni ile sona erecek.