Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede

Geçtiğimiz aylarda açılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Shaquille O'Neal birlikte basketbol oynadı. İkili, karşılıklı olarak şut attıktan sonra imzaladıkları basketbol toplarını birbirlerine hediye etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmaya ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda basketbol topu ve Türk bayrağı emojilerine yer verilirken, görüşmeye dair yazılı bir açıklama yapılmadı.

GÜNDEM OLDU

2 metre 15 santimetre boyundaki Shaquille O'Neal ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlikte çekilen fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SHAQUILLE O'NEAL'İN KARİYERİ

Nba'de 1992-2011 yılları arasında 16 sezon forma giyen Shaquille O'Neal; Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics takımlarında mücadele etti. O'Neal, Los Angeles Lakers ile 2000, 2001 ve 2002 yıllarında üst üste üç, Miami Heat ile ise 2006 yılında bir kez NBA şampiyonluğu yaşadı.