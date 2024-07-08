Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye'de futbol okulu kuracak

EURO 2024'te Türkiye, çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenildi ve elendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mücadeleyi izlemek için Almanya'ya gitti ve maçı tribünden takip etti. Eski futbolcu Mesut Özil de maçı Erdoğan'ın arka koltuğundan izledi. Mücadele sonrası uçakta genel bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil hakkında da konuştu.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL OKULU KURACAK"

Erdoğan, Mesut Özil'in Türkiye'de futbol okulu kuracağını açıkladı. Özil, iki yıl önce İngiltere'de futbol okulu kurmuş ancak devamı gelmemişti.

Erdoğan'ın Mesut Özil ile ilgili," Önemli olan iki husus var. Bir tepeden tırnağa federasyonun yapısı, iki teknik kadroların kalıcılığı… Dikkat edin Batı'ya veya dünyadaki işleyişe, çorap söküğü gibi bir taraftan ör bir taraftan sökülsün, böyle bir şey yok. Yani oturtacaksan bir yapıyı, kalıcılığı çok önemli. Şimdi bu kalıcılığı yakalayabilmek için de şu anda güzel bir tırmanış, genç bir ekip var. Dolayısıyla bu genç ekiple beraber, bir diğer taraftan da yönetim kadrolarını kalıcı kılmak suretiyle atılacak adımlardan ben netice alınabileceğine inanıyorum. Yoksa durmadan değiştir, tekrar getir. Bugüne kadar öyle olmadı mı? Hep değişti. Teknik kadrolar öyle değişti. Federasyon da aynı şeyleri yaşadı. Öyle olmaz. Yani Batı'da veya dünyada başarıyı yakalayanlar hep o kalıcı kadrolarla yakaladılar. Onunla neticeye ulaştılar.

Şimdi mesela Mesut Özil, bizimle beraberdi. Mesut Alman milli takımında oynarken kaç yaşındaydı? Bizi 3-1 yedikleri maçı ben Merkel'le birlikte seyretmiştim. O zaman 22 yaşındaydı. Bir tane de bize gol atmıştı. Türkiye'de şimdi futbol okulu, akademisi kuruyor. Almanya'daki ve Real Madrid'deki yapıyı bizde oluşturmak istiyor. Böyle bir adım hakikaten atılırsa o yapı aynen bize geçerse, o zaman bırak sen 22 yaşı, 10-12 yaşlarındaki yavruların futbol sahasında yetiştiğini görürüz. Bunlar topa vurmaktan önce saygıyı sevgiyi bu akademide görecekler" açıklamasını yaptı.