Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden FIFA Başkanı Infantino, yanında iki de hediye getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü. Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu forma ve kaptanlık bazubandı hediye etti.