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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden FIFA Başkanı Infantino, yanında iki de hediye getirdi

Spor Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü. Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu forma ve kaptanlık bazubandı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Manchester Cıty - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden FIFA Başkanı Infantino, iki hediyeyle geldi

İKİ HEDİYE İLE GELDİ

FIFA Başkanı Infantino, görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a isminin yazılı olduğu forma ve kaptanlık pazubandı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden FIFA Başkanı Infantino, iki hediyeyle geldi

BÜYÜKEKŞİ DE KATILDI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Infantino'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinde yanında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden FIFA Başkanı Infantino, iki hediyeyle geldi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Recep Tayyip Erdoğan Gianni İnfantino Spor Haberler

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