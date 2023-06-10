Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden FIFA Başkanı Infantino, yanında iki de hediye getirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü. Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu forma ve kaptanlık bazubandı hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Manchester Cıty - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde kabul etti.
İKİ HEDİYE İLE GELDİ
FIFA Başkanı Infantino, görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a isminin yazılı olduğu forma ve kaptanlık pazubandı hediye etti.
BÜYÜKEKŞİ DE KATILDI
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Infantino'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinde yanında bulundu.
Sizce Şampiyonlar Ligi Final maçını hangi takım kazanacak? #UCLfinal | #ŞampiyonlarLigi— Haberler.com (@Haberler) June 10, 2023