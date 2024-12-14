Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erzurum'da atlı cirit sporcuları Türk bayraklarıyla karşıladı

Ak Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, cirit kulüplerinin atlı sporcuları Türk bayraklarıyla karşıladı.

Kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a havalimanı yolundaki Erzurum Teknik Üniversitesi bölgesinde cirit kulüplerinin atlı sporcuları karşılama programı düzenledi.

Cirit atları ve Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan sporcular, ayrıca üzerinde "Size kulak vermeyenler, ne bilsin millete olan sevdanızı" yazılı pankart açtı.

Sporcular, atlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergahta kendisini karşılayan aileleri selamladı, çocuklara harçlık ve hediyeler verdi.