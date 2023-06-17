Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı siyasetin dışında kaldığı için takdir etti: Bu tavrınızı sürdürmenizi bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın yöneticilerini, teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti. Erdoğan yaptığı açıklamada Galatasaray'ı siyasetin dışında kaldığı için takdir ederken, "Bu tavrınızı önümüzdeki sezon boyunca da sürdürmenizi bekliyorum." dedi. Bilindiği üzere deprem felaketinin yaşanmasının ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları tribünde "Hükümet İstifa" sloganları atmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Galatasaray futbol kulübünü şampiyonluğu dolayısıyla kutlarken, heyettekilerle sohbet etti.

"BU TAVRINIZI SEZON BOYUNCA SÜRDÜRMENİZİ BEKLİYORUM"

Erdoğan, Galatasaray'ı siyasetten uzak durduğu için takdir ederken, "Bu tavrınızı önümüzdeki sezon boyunca da sürdürmenizi bekliyorum." ifadelerini kullandı. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketlerinin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinde atılan "Hükümet istifa" sloganları uzun süre tartışılmıştı.

53 NUMARALI FORMA HEDİYE EDİLDİ

Şampiyonluk kupası ile köşke gelen Galatasaray Kulübü Başkan Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyettekiler, kabul sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da kabulde hazır bulundu.