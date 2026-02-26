Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray Futbol Takımı'nı tebrik etti. Okan Buruk ile görüşen Erdoğan, "Ülkemiz için çok çok büyük bir başarı oldu." dedi. Erdoğan, ayrıca Barış Alper Yılmaz'a da "53 numarayla gereğini yaptın. Aferin. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi başarısını tebrik etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2'lik skorla geçen Galatasaray, rövanşta 3-2 yenilse de ilk karşılaşmada aldığı skorla adını son 16 turuna yazdırdı.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Juventus'u eleyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz ekipleri Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

ERDOĞAN'DAN GALATASARAY'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u geçerek son 16 turuna yükselen Galatasaray Futbol Takımı'nı tebrik etti. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular tur başarısını, doğum günü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Juventus ile oynanan maçın ardından sarı-kırmızılı takımı soyunma odasında aradı. Maçtan sonra soyunma odasında teknik direktör Okan Buruk ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan sarı kırmızılı ekibin başarısını tebrik etti.

"ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI"

Erdoğan "Ülkemiz için çok çok büyük bir başarı oldu. Gözlerinden öpüyorum." derken Okan Buruk "Biz de çok mutluyuz. Size de doğum günü hediyesi olsun Sayın Cumhurbaşkanım." yanıtı verdi.

BARIŞ ALPER'LE ÖZEL GÖRÜŞME

Erdoğan görüştüğü futbolcu Barış Alper Yılmaz'a da "53 numarayla gereğini yaptın. Aferin. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

Kaynak: Haberler.com
