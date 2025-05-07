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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beIN SPORTS'a ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beIN SPORTS'a ödül
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Türkiye Basın Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak verilen 10. Anadolu Medya Ödülleri'nin kazananları, ödüllerini Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde aldı.

Türkiye Basın Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak verilen 10. Anadolu Medya Ödülleri'nin kazananları, ödüllerini Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde aldı. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda Türk sporuna katkıları nedeniyle 'Yılın Hizmet Ödülü'nün sahibi beIN SPORTS oldu. Törende ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

10. Anadolu Medya Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Türkiye Basın Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak verilen ödüllerde, yerel ve ulusal medyada ödüle layık görülen isim ve kuruluşlar yer aldı. Türk sporuna katkıları nedeniyle 'Yılın Hizmet Ödülü'nün sahibi beIN SPORTS oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödülü Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri'ye takdim etti.

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri'ye ödül; spora sağladıkları uzun soluklu katkı, yayıncılıktaki tarafsız ve kaliteli duruş, Türk futboluna ve sporseverlere sundukları değerli içerikler ve yatırımlar nedeniyle takdim edildi. Törene devlet protokolünün yanı sıra medya dünyasından birçok seçkin davetli katıldı. Törende farklı kategorilerde ödül alan medya mensupları ve yayın kuruluşları, Türkiye Basın Federasyonu tarafından oluşturulan jüri heyetinin değerlendirmeleriyle belirlendi.

Bu anlamlı ödül, beIN SPORTS'un yenilikçi yayıncılık vizyonu, tarafsızlığı, uluslararası standartlardaki prodüksiyon kalitesi ve zengin içerikleriyle spor yayıncılığında oluşturduğu farkın açık bir göstergesi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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