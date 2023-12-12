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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlara Halil Umut Meler talimatı: Gerekeni yapın

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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rize maçında böyle bir şeyin olması bizi ciddi manada rahatsız etti" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Lig'de dün akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahada, sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bakan Yerlikaya ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da arayarak Halil Umut Meler ile konuşturdu. Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, bakanlara "Gerekeni yapın" talimatını verdiğini belirtti

"BİZİ CİDDİ MANADA RAHATSIZ ETTİ"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Halil Umut Meler ile yaptığı telefon görüşmesini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meler ile konuşmasında "Halil bey gerçekten çok üzgünüz. Allah şifalar versin. Böyle bir şeyi izlemek bizleri ciddi manada üzdü. Rizeli olarak da ayrıca üzdü. Rize maçında böyle bir şeyin olması bizi ciddi manada rahatsız etti. Bakanlarımıza, arkadaşlarımıza gerekli olan neyse süratle yapmamızın gereğini söyledim. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlara Halil Umut Meler talimatı: Gerekeni yapın

YERLİKAYA: O GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı olayına ilişkin yaptığı açıklamada "Şiddeti kınıyorum. Gereği yapıldı. Mahkeme kararlarını biliyorsunuz. Az önce kıymetli hakemimizi ziyaret ettim. Bütün hakem camiasını geçmiş olsun dileklerimiz ilettim. Temennin bir daha şiddet olmaması. Bir karar hoşumuza gitmediğinde başka bir şeye mi dönüşmemiz gerekiyor. Artık konu mahkemede. Mahkeme sürecinde nereye evrileceğini göreceğiz. O görüntüler inceleniyor. Konusu suç olan başka tespit varsa gereği yapılacak. Federasyon başkanımız orada, çıktığı zaman o soruyu kendisini sorun. Büyük bir üzüntü içinde ama güçlü bir insan. Ona ve Türk hakemlerine sahip çıkmamız gerek. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Hayri :

Tam derebeylik sistemi talimat verdim ne gerekirse yapın hukuk yok mu hakim savcı yokmu onlar ne iş yapar atın atılır salın salınır sisteme bak

Yanıtla00
Eclipse Moon34:

Recep Tayyip Erdoğan seni gerçekten siyasi açıdan ayrı kafadayız ama bugün burada sana teşekkür ediyorum lütfen geri adım atma ve bu olayı örmek olacak şekilde cezalandırılmasını sağla

Yanıtla12
A B:

Avrupa liglerinin kalitesine neden yükselemiyor muşuz şimdi anlıyorum

Yanıtla49
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