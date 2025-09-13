Haberler

Erdoğan, Basketbol Takımını Tebrik Etti

Güncelleme:
TELEFONLA ARAYIP, TEBRİK ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 94- 68 yenerek final oynamaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı telefonla da arayarak tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
