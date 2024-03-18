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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe'nin maçının ardından taraftarın Fenerbahçeli oyunculara saldırmasıyla ilgili açıklama yaptı. Uçum, "Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar. Hiç kimse 'Bağımsız ve Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın" dedi.

Trendyol Süper Lig'de dün akşam Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenmesinin ardından sahaya giren yüzlerce Trabzonspor taraftarının Fenerbahçeli futbolculara saldırmasıyla ilgili Beştepe'den açıklama geldi.

MEHMET UÇUM SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum olayların ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasınCumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum.

"DEVLET KAOS ÜRETMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIR"

Uçum'un X hesabından yaptığı mesajı şöyle; "Hiç kimse kendi özerk alanında "tek iktidarım" diye düşünmesin, Devlet her özerk alanı takip eder. Herkes bunun farkına varsın. Konu hangi mecra olursa olsun, ister siyaset, ister ekonomi, ister hukuk, ister futbol fark etmez Devlet, Türkiye'ye bilerek ya da bilmeyerek yahut örtülü ya da açık Türkiye düşmanlığı üzerinden iş ve işlem içinde olanlara her zemini kaos üretmek için kullananlara karşı her türlü tedbiri alır.

"KİMSE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ TEST ETMEYE KALKIŞMASIN"

Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar. Hiç kimse hiç bir alanda ve hiç bir mecrada Bağımsız ve Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Trabzonspor Mehmet Uçum Fenerbahçe Politika Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Tamer Çakır:

ne alaka kim kimi test etmiş holiganların yaptığı bir olay türkiyeyi kim test edebilir kimse kendini Türkiye Cumhuriyetinden üstün göremez izin verilmez

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Fatih Dagli:

Bu neyin kafası tam olarak?

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Mehmet Vatandaş:

hep aynı cümle kimse güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkmasın, kimdir kardeşim bu test edenler neyi test ediyorlar üç beş kendini bilmez çapulcunun bu eylemlerinin ardında başka şeyler varsa söyleyin bilelim yoksa laf olsun torba dolsun..

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1
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sade vatandaş:

ipsiz sapsız serseriler maçta olay çıkarmış vatan millet sakarya edebiyatı yapıyorlar vatan için en büyük tehtid varsa o da ülkeye doluşturduğunuz göçmenler mülteciler

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