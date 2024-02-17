Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Alperen Berber'e tablet bilgisayar hediye etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan Alperen Berber'e tablet bilgisayar hediye etti.

Kılıç, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda Avrupa şampiyonu Alperen Berber ile bir araya geldi.

Alperen'i tebrik eden Kılıç, "Genç yaşına rağmen gücüyle, tecrübesiyle, ailesinin desteğiyle başarılar elde etti. Alperen'in babası antrenörlüğünü yapıyor. Ayrıca başka bir antrenörü var. Alperen, kendisinden yaşça büyük rakiplerini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu." dedi.

Alperen'in bundan sonraki hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu dile getiren Kılıç, "Grekoromende Rıza Kayaalp gibi başarılı sporcularımız var. Alperen de ağabeylerinin izinde grekoromende devam edecek. Samsun'dan genç bir kardeşimizin Avrupa şampiyonu olması bizi onurlandırdı. Rabbim yolunu açık etsin. Bundan sonra da inşallah ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek yoluna devam eder." diye konuştu.

Alperen Berber ise büyük hedefleri bulunduğunu vurgulayarak, "Avrupa şampiyonu olduk ama hiçbir şey bitmedi bizim için. İnşallah daha çok Avrupa şampiyonlukları kazanacağım. Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra dünya şampiyonlukları da almak istiyorum. En önemlisi, hayalim olan olimpiyatlarda altın madalya almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıç, daha sonra Alperen Berber'e hediyesini verdi.