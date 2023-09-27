Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Avrupa hedefiyle lige ve kupaya hazırlanıyor

Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, lige ve kupaya hazırlanıyor. Başantrenör Mustafa Umut Uysal, sezonu en iyi şekilde tamamlayıp Avrupa'da mücadele etmek istediklerini söyledi.

2023-2024 sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de 30 Eylül ve 2 Ekim tarihleri arasında ilk maçlar oynanacak. Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Kupa Voley için hazırlıklarını sürdürüyor. Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Başantrenör Mustafa Umut Uysal yönetiminde Adana ASKİ Spor Salonu'nda çalışmalarına devam ediyor.

"Lig öncesi bütün oyuncularımızı denedik"

Antrenman öncesi İhlas Haber Ajansı'na konuşan Başantrenör Mustafa Umut Uysal, geçen hafta kazandıkları Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) kupası için mutlu olduklarını söyledi. Uysal, bütün oyuncularını kupada denediğini belirterek, "Öncelikle bizim için çok faydalı bir turnuva oldu. Gelen bütün takımlara teşekkür ediyoruz. Lig öncesi bütün oyuncularımızı deneme şansı bulduk. Kupayı alarak şampiyon olduk, bu bizi ayrıca çok mutlu etti. Perşembe günü Türkiye Kupası için İzmir'e hareketimiz olacak. 30 Eylül'de ise ilk maçı oynayacağız. Amacımız bu sene gruptan çıkmak" ifadelerini kullandı.

"Alternatifli bir kadromuz var"

Sultanlar Ligi'nde bu sene ilk 6'ya kalarak Avrupa'ya gitmek istediklerini anlatan Uysal, "Biz her sene üzerine koyarak giden bir takımız. Burası dünyanın en zor ligi ve bu sene her takım çok iyi kadro kurdu. Biz de en iyi kadroyu oluşturan takımlardanız ve oldukça alternatifli bir kadromuz var. Yoğun maç periyodunda bu alternatif kadro elimizi güçlendirecek. Bu sene lig etabını en iyi şekilde oynayıp play-off'a kalmak istiyoruz. Oradan da Avrupa'ya en kestirme yoldan gitmek istiyoruz" dedi.

"Adana halkından memnunuz"

Filenin Sultanları'nın başarısının voleybola ilgiyi arttırdığını aktaran Başantrenör Mustafa Umut Uysal şunları söyledi:

"Milli takımda oynayan sporcularımızı ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Adana'da voleybola çok büyük bir ilgi var. Her maçımızı 2 bin kişiye oynuyoruz ve büyük maçlarda da dışarıya dev ekran kuruyoruz. Biz Adana halkından çok memnunuz. Her platformda bizi destekliyorlar ve dolu tribünlere oynuyoruz. Taraftarlarımız bizim için itici bir güç ve oyuncularımız onlarla bütünleşip çok daha iyi bir performans sergiliyorlar."

Ceren Cihan Önal: "Hedefimiz Avrupa"

Takımın oyuncularından Ceren Cihan Önal ise çok iyi hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi. Önal, "Yazın hazırlık sürecimiz çok güzel geçti. TSYD kupasını almamızda bizim için güzel bir başlangıç oldu. Türkiye Kupası için İzmir'e gidiyoruz. Orada da gruplardan çıkmayı istiyoruz. Enerjik bir takımız ve bunu sahaya yansıttığımız sürece çok güzel işler başaracağımızdan eminim. Adanalıları çok güzel bir takım bekliyor. Taraftarlarımız zaten çok iyi, onlarla güzel işler yapacağız. Bu seneki hedefimiz öncelikle Avrupa'ya gitmek" diye konuştu. - ADANA