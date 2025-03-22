Cristiano Ronaldo evlilik için tarih verdi

Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez hem lüks yaşantısı hem de açıklamalarıyla dikkat çekiyor. 2016'dan senesinden bu yana ünlü futbolcu ile birlikte olan Georgina Rodriguez geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle kaplıcada beraberlik yaşadıklarını ağzından kaçırınca gündem olmuştu.

RONALDO'DAN EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez ile evlilik planları hakkında konuşan dünayaca ünlü futbolcu dokuz yıldır birlikte olduğu Rodriguez ile ne zaman evleneceği konusunda kesin bir tarih vermesede budurumunda kesinlikle gerçekleşeceğinin altını çizdi.

"BİR AY, ALTI AY YADA BİR YIL İÇİNDE..."

Daily Mail'de yer alan habere göreRonaldo, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir yıl içinde, altı ay içinde veya bir ay içinde olabilir. Bunun gerçekleşeceğinden yüzde 1000 eminim" ifadelerini kullanarak evliliğin ileri bir tarihte kesinleşeceğinin sinyalini verdi. Ronaldo ve Rodriguez'in birlikteliğinden 7 yaşında Alana ve 2 yaşında Bella adında iki kızları bulunuyor. Çift, nişanlı olup olmadıklarına dair bugüne kadar herhangi bir resmi açıklama yapmamıştı. Ancak Ronaldo'nun sözleri, ikilinin evlilik planlarının yakın zamanda gerçeğe dönüşebileceğini ortaya koydu. Futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cristiano Ronaldo, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor.