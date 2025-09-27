Haberler

Cristiano Ronaldo, 946. golünü attı

Suudi Arabistan Ligi'nin 4. haftasında Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane'nin formasını giydiği Al Nassr, Karim Benzema'lı Al Ittihad'a konuk oldu. Maçı konuk ekip 2-0 kazanarak haftayı lider kapattı. Cristiano Ronaldo, 946. golünü attı. Ronaldo, attığı golle takımının galibiyetinde başrol oynadı ve kariyerindeki 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 4. haftasında dev mücadeleye sahne oldu. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Karim Benzema'lı Al Ittihad'a konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazanarak haftayı lider kapattı.

AL NASSR'DAN KRİTİK GALİBİYET

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, güçlü rakibi Al Ittihad karşısında etkili bir oyun sergiledi. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller Sadio Mane ve Cristiano Ronaldo'dan geldi. Ronaldo, attığı golle takımının galibiyetinde başrol oynadı.

RONALDO HEDEFİNE YAKLAŞIYOR

Kariyerinde 1000 gol barajını geçmek isteyen Cristiano Ronaldo, Al Ittihad filelerini havalandırarak toplamda 946 gole ulaştı. Portekizli yıldız, 54 gol daha atması halinde büyük hedefini gerçekleştirmiş olacak.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Al Nassr puanını 12'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Al Ittihad ise 9 puanda kaldı ve üst sıralarda yara aldı.

