Cristiano Ronaldo 234 milli maçın ardından Portekiz milli takımına veda etti

Portekiz futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. İlk milli maçına 2003 yılında çıkan 41 yaşındaki forvet, Portekiz formasıyla 234 maçta 146 gol attı. Ronaldo, hem milli maç sayısında hem de milli takımda atılan gol sayısında dünya rekorunu elinde tutuyor.Ronaldo, Eylül ayında Danimarka ile oynanacak Uluslar Ligi maçında ilk 11'de yer almayacağının kendisine söylenmesi üzerine Portekiz Milli Takımı'nın kampını terk etmişti.Bunun ardından para cezası ve 30 gün men cezası almıştı.Instagram'da yayımladığı videoda Portekiz halkına seslenen Ronaldo, "Milli takımımızın yedi numaralı formasını teslim etme günüm geldi" dedi."Bu formanın yalnızca bana ait olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Ancak 23 yıl boyunca onu giymenin, onun için mücadele etmenin ve dünyanın dört bir yanındaki stadyumlara onu taşımanın ayrıcalığını ve sorumluluğunu yaşadım."Bugün bu formayı gelecek nesillere devretme zamanı geldi. Kolay bir karar değildi. Çünkü bazı kararlar yalnızca akılla değil, kalple de verilir."Ağustos 2003'te başlayan ve hayatımı sonsuza dek değiştiren bir yolculuk sona erdi."Ronaldo, Suudi Arabsitan'ın Al-Nassr takımında sürdürdüğü kulüp kariyerine devam edecek.Tüm kariyeri boyunca 985 gol atan Ronaldo, 1000 gol sınırına ulaşmayı hedefliyor.

Portekiz, bu ay Uluslar Ligi'nde kendi sahasında Danimarka ve deplasmanda Galler ile oynayacağı maçların kadrosunu Cuma günü açıklayacak.Portekiz Futbol Federasyonu, bu vedanın "hak ettiği şekilde onurlandırılmadan gerçekleşmesine izin vermeyeceğini" belirtti.Federasyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Cristiano Ronaldo'nun muazzam kariyerini layıkıyla onurlandıracak bir organizasyonu düzenlemek, planlamak, bu organizasyonda yer almak ve aktif işbirliği yapmak en güçlü ve içten arzumuzdur. Böylece taraftarlar ve ülkemiz, bize bu kadar çok şey kazandıran oyuncuyu bir kez daha alkışlayıp kutlayabilir."Ronaldo, altı Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Portekiz, 2004'te ikinci oldu, 2016'da ise şampiyonluğa ulaştı. Ancak Ronaldo'nun kariyeri boyunca Dünya Kupası'nda yarı finalin ötesine geçemedi.2008'den bu yana Portekiz'in kaptanlığını yapan Ronaldo, ilk kez 2019'da düzenlenen Uluslar Ligi'nde ve 2025'te şampiyonluk yaşadı.Ronaldo'nun en büyük rakibi ve Arjantin futbolunun efsane ismi Lionel Messi de Ekim ayında Buenos Aires'te 85 bin seyircinin önünde yaşanan duygusal bir gecede milli takım kariyerini noktalamıştı.Ronaldo, Portekiz'in teknik direktörüyle neden anlaşmazlık yaşadı?Ronaldo, bu yaz kariyerinin altıncı Dünya Kupası'nda Portekiz'in bütün maçlarına ilk 11'de başladı. Portekiz, son 16 turunda turnuvayı şampiyon tamamlayan İspanya'ya elendi.Ronaldo'nun turnuvadaki performansı medyada eleştirilere yol açtı. Birçok yorumcu, onun milli takım düzeyinde hala etkili bir oyuncu olup olmadığını sorguladı.Ronaldo, Norveç maçında yedek bırakılmasının ardından bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştırmış teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmazlık yaşadı.Haberlerde, ikinci yarıda ısınmaya gönderilmesine rağmen oyuna alınmamasının Ronaldo'yu öfkelendirdiği belirtildi. Bu, 2008'den bu yana Ronaldo'nun Portekiz'in bir resmi maçında yedek kulübesinde oturup oyuna girmediği ilk karşılaşmaydı.

Jesus'un Danimarka maçında da ilk 11'de yer almayacağını söylemesi üzerine Ronaldo kampı terk etti. Ardından yayımladığı uzun açıklamada milli takımdan emekli olmayacağını belirtti ve Jesus'un iki kez "sözünü tutmadığını" söyledi.Jesus, Ronaldo'nun geri dönüşü için "kapının açık olduğunu" söylerken Portekiz Futbol Federasyonu oyuncuya para cezası ve 30 gün men cezası verdi. Ancak bu 30 günlük dönemde Portekiz'in herhangi bir maçı yoktu.Ronaldo, veda videosunda yaşanan anlaşmazlığa değinmedi. Ancak hatalar yaptığını kabul etti."Mükemmel öğleden sonralar ve geceler yaşadım. Asla unutmayacağım zaferler oldu. Hatırlaması hala acı veren yenilgiler de yaşadım. Hatalar yaptım, acı çektim" dedi."Portekiz halkına çok istedikleri şeyleri veremediğim anlar da oldu. Ama asla vazgeçmedim. ve her şeyden önemlisi, Portekiz'i temsil etmekten duyduğum gururu hiçbir zaman kaybetmedim."Hayatımı dünyanın en iyi futbolcusu olmak için çalışarak geçirdim. Bugün en büyük zaferimin, dünyanın en iyi ülkesini temsil etme onurunu kazanmak olduğunu anlıyorum."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .