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CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi Alanya'da devam ediyor

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CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi'nin üçüncü ayağı Alanya'da düzenleniyor. Yarışlarda 189 bisikletçi mücadele ediyor.

CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi üçüncü ayağı Alanya'da düzenleniyor. Alanya Öğretmenler Evi Önü'nde başlayan yarışlarda 189 bisikletçi pedal çevirdi.

Dünyanın en büyük bisiklet yarış serilerinden olan CRI Türkiye 27 Ocak'ta Aspendos'ta muhteşem bir yarışla başladı. 3-4 Şubat'ta Side'de ikinci ayağı yapılan yarış serisinin üçüncü ayağı 24-25 Şubat tarihlerinde Alanya'da gerçekleştiriliyor. Kleopatra Kriteryum yarışlarında büyük erkekler, genç erkekler, büyük kadınlar ve genç kadınlar kategorilerinde sporcular mücadele etti.

Büyük erkekler birincisi Ramazan Yılmaz, ikincisi Ma Binyan ve üçüncüsü Max Markl oldu. Genç erkeklerde birinci Emre Kaplan, ikinci Muhammed Ufuk Gökdemir ve üçüncü Haktan Ramazan Sayan oldu. Büyük kadınlarda birinci Kuskova Yanina, ikinci Elmurodova Mohinabonu ve üçüncü Rızaeva Asal oldu. Genç kadınlarda birinci Sude Nur Satıcı, ikinci Nilsu Karasay ve üçüncü Esma Duman oldu.

CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi yarın Tour Of Alanya Yol Yarışıyla devam edecek. Saat 10.00'da İskele Şelale Meydanı'nda başlayacak yarış, saat 13.00'de Devlet Bahçeli Yaşam Alanı Parkı'nda sona erecek.

CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi dördüncü ayağını Syedra Antik kentinde ve Alanya Kalesi'nde 2-3 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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