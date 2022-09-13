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Çorum haberi! Bursaspor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak

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Çorum haberi! Bursaspor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak

Çorum haber... TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. haftasında Bursaspor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. haftasında Bursaspor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında Bursaspor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Alpaslan Şen yönetecek. Şen'in yardımcılıklarını Sezgin Şahbaz ve Metin Yalçın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tolga Sancak olacak.

İlk haftayı bay geçen, 2. haftada Afyonspor'a mağlup olan ancak geçtiğimiz gün oynanan Batman Petrolspor müsabakasını 1-0 kazanan Bursaspor, seri galibiyetler almak istiyor. Çorum FK ise çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, henüz mağlubiyetle tanışmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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