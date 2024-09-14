Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 4-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 4-0'lık skorla geçerek sahadan galip ayrıldı. Maçta Verheydt, Ferhat Yazgan, Avounou ve Ahmethan Köse golleriyle takımına 3 puanı getirdi.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ankara'da Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Çorum FK, mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar:
19. dakikada Yeni Malatyaspor'un kazandığı ve kaleyi karşıdan gören serbest vuruşta Geraldo topun başına geçti. Barajı aşan bir vuruş yapan Geraldo'nun şutunda Abdulsamet gole izin vermedi.
31. dakikada sol kanatta topla buluşan Çorum FK'li Eren Karadağ'ın, driplingle ceza sahası içerisine girerek kaleye yaptığı vuruşu, kaleci Abdulsamet kurtardı. Abdulsamet'ten seken topla arka direkte buluşan Avounou, içeri çevirdiği topu Verheyt ağlarla buluşturdu. 0-1
36. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında giren Çorum FK'li Eren Karadağ, Erşan Yaşa'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
38. dakikada topun başına geçen Ferhat Yazgan penaltıyı gole çevirdi. 0-2
45. dakikada sağ kanatta topla buluşan Geraldo ceza yayının önünde bulunan Landre'ye pasını verdi. Topla buluşan Landre'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.
55. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kullanan Geraldo'nun arka direğe açtığı ortada, topa yükselen Avounou farkı 3'e çıkaran golü attı. 0-3
64. dakikada Geraldo'nun ara pasında sağ kanatta topla buluşan Eren Karadağ, topu bekletmeden ceza sahası içerisine çevirdi. Kale önünde kayarak vuruşunu yapan Verheydt'in şutu üstten dışarı çıktı.
84. dakikada sol kanatta hızlı gelişen atakla ceza sahası son çizgisinde topla buluşan Suat Kaya topu bekletmeden içeriye çevirdi. Ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruş yapan Ahmethan Köse, takımının 4'üncü golünü kaydetti. 0-4
Hakemler: Batuhan Kolak, Samet Özkul, Erkan Akbulut
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Emircan Bayrakdar, Alperen Arslan, Erşan Yaşa, Yiğit Ulaş (Mehmet Güneş dk. 46), Berat Yaman, Cengizhan Akgün (Umut Tanış dk. 75), Ferhat Canlı, Atakan Müjde (Enes Savucu dk. 70), Mert Altıntaş (Burak Yaz dk. 46), Nuri Aydın (Kerem Altunışık dk. 75)
Yedekler: Emir Ulusoy, Enes Salik, Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Metehan Ünal, Osman Katipoğlu
Teknik Direktör: Murat Uçkun
Çorum FK: Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Erkan Kaş (Atila Turan dk. 82), Ferhat Yazgan, Geraldo (Hasanege Akdoğan dk. 82), Atakan Akkaynak, Avounou (Boudjemaa dk. 57), Eren Karadağ (Suat Kaya dk. 70), Verheydt ( Ahmethan Köse dk. 69)
Yedekler: Tunahan Ergül, Mehmet Tayfun Dingil, Kadir Seven, Mahmut Eren Güler, Atakan Cangöz
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Verheydt (dk.31), Ferhat Yazgan (dk. 38), Avounou (dk.55) Ahmethan Köse (dk. 84) (Çorum FK)
Sarı kart: Verheydt (Çorum FK) - ANKARA