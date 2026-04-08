Sipay Bodrum FK: 1-1

1. Lig'in 34. haftasında Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın gollerini Burak Çoban ve Pedro Brazao kaydetti. Penaltı kaçırıldı.

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Serdar Osman Akarsu, Kadir Akıllı

ARCA ÇORUM FK: İbrahim Sehic - Joseph Attamah, Arda Şengül, Üzeyir Ergün (Dk. 74 Kerem Kalafat), Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan, Pedrinho (Dk. 81 Ferhat Yazgan), Fredy, Aleksic (Dk. 68 Oğuz Gürbulak), Samudio (Dk. 74 Mame Thiam), Burak Çoban

SİPAY BODRUM FK: Diogo Sousa, Imeri, Ali Aytemur, Furkan Apaydın, Berşan Yavuzay, Pedro Brazao (Dk. 90+2 Mert Yılmaz), Yusuf Sertkaya, Ahmet Aslan, Dino Hotic (Dk. 18 Ege Bilsel), Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 80 Haqi)

GOLLER: Dk. 10 Burak Çoban (Arca Çorum FK) - Dk. 26 Pedro Brazao (Sipay Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Joseph Attamah, Yusuf Erdoğan (Çorum FK)

10'uncu dakikada Hüseyin Yeni'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Burak Çoban'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

26'ncı dakikada Pedro Brazao'nun ceza sahasının dışından çektiği şut savunmadan sekerek ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

82'nci dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Burak Çoban, son çizgiye inerken Furkan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.

84'üncü dakikada Mame Thiam'ın penaltı vuruşunda kaleci Diogo Sousa gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
