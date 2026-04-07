Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 1 Bodrum FK: 1

Trendyol 1. Lig 34. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde ağırladığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Çorum'un golünü Burak Çoban atarken, Bodrum'un eşitlik golü Pedro Brazao'dan geldi. Maçta Çorum FK penaltı atışı kullanma fırsatını değerlendiremedi.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Hüseyin Yeni'nin sağ kanattan açtığı orta sonrası ceza sahasında topla buluşan Burak Çoban, fileleri havalandırdı. 1-0

26. dakikada Pedro Brazao'nun ceza sahasının dışından çektiği şut savunmadan sekerek ters köşeden ağlarla buluştu. 1-1

77. dakikada Furkan Apaydın'ın yerden Burak Çoban'a yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mame Thiam'ın penaltı vuruşunu kaleci Diogo Sousa çıkardı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Serdar Osman Akarsu, Kadir Akıllı

Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah, Arda Şengül, Üzeyir Ergün (Kerem Kalafat dk. 74), Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan, Pedrinho (Ferhat Yazgan dk. 81), Fredy, Danijel Aleksic (Oğuz Gürbulak dk. 68), Braian Samudio (Mame Thiam dk. 74), Burak Çoban

Yedekler: Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Cemali Sertel, Ibrahim Zubairu, Hüseyin Akınay, Efe Sarıkaya, Ahmed Ildız

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Bodrum FK: Diogo Sousa, Omar Imeri, Ali Aytemur, Furkan Apaydın, Pedro Brazao (Mert Yılmaz dk. 90+2), Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya, Ahmet Aslan, Dino Hotic (Ege Bilsel dk. 18), Ali Habeşoğlu (Osman Haqi dk. 80), Taulant Seferi

Yedekler: Gabriel Obekpa, Adem Metin Türk, Alper Potuk, Bahri Tosun, Gökdeniz Bayraktar, İsmail Tarım, Enes Öğrüce

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Goller: Burak Çoban (dk. 10) (Çorum FK), Pedro Brazao (dk. 26) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Joseph Attamah, Yusuf Erdoğan (Çorum FK) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Trump'a 'İran'a verdiğin süreyi uzat' çağrısı

Trump'ı durdurmak için bir ülke devrede! Sürpriz bir çağrı geldi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti
'İran bu gece yok olacak' diyen Trump'tan yeni açıklama

"İran'ı yok edeceğiz" diyen Trump, tek bir şartla vazgeçecek
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim

''Keşke onlara gitseydim, en azından vefasızlık görmezdim!''
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada

Teröristlerin hazırlık anı! İki dakika sonra polisimizle tanışıyorlar
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama