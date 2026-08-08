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Arca Çorum FK, Norveçli Karlsbakk'ı Transfer Etti

Arca Çorum FK, Norveçli Karlsbakk'ı Transfer Etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk'ı kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun Norveç'in Lillestrøm SK takımından transfer edildiği belirtildi.

Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk, Aksla altyapısında yetişmiş, ardından Aalesund altyapısına geçmiştir. Kariyerinde Aalesund, Raufoss ve Lillestrøm SK formaları giyen Karlsbakk, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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